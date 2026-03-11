miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026 - 16:22

Postergaron el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona: cuál es la nueva fecha

Los jueces lo resolvieron tras un pedido que hicieron las partes. Los profesionales de la salud acusados por el delito de “homicidio con dolo eventual” que serán juzgado en este debate son siete y una octava imputada irá a juicio por jurados.

Diego Maradona falleció en noviembre de 2020 y en el banquillo de los acusados está el equipo médico que lo atendió en sus últimos meses de vida.
Diego Maradona falleció en noviembre de 2020 y en el banquillo de los acusados está el equipo médico que lo atendió en sus últimos meses de vida.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, que debía empezar el 17 de marzo, fue postergado, y los magistrados fijaron una nueva fecha. La decisión fue tomada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro después de haber recibido varios pedidos de las querellas, los fiscales y las defensas.

No es la primera vez que se retrasa el nuevo inicio del juicio contra siete profesionales de la salud acusados de homicidio por la muerte del astro del fútbol mundial. El primer juicio, que debía empezar el 1° de octubre de 2024, finalmente comenzó el 13 de marzo de 2025. Luego ocurrió el escándalo de la jueza Julieta Makintach y el fallido documental, la anulación del juicio y, ahora, el inicio del nuevo proceso judicial está previsto para el 14 de abril.

El cambio de fecha tiene que ver con que, de común acuerdo, se redujo la cantidad de testigos citados a declarar. En principio, se llevarán a cabo solo dos audiencias por semana, aunque el tribunal podrá sumar más jornadas si así lo considerara necesario.

“La significativa reducción del número de testigos impone reorganizar el desarrollo del juicio y adecuar el cronograma a la prueba que efectivamente será producida en el debate. Ello torna razonable otorgar a las partes un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos en las distintas audiencias”, indicó el juez Alberto Gaig.

El nuevo debate buscará determinar si la internación domiciliaria en la que se encontraba Diego Maradona tras una operación por un hematoma subdural fue llevada a cabo con negligencia, desencadenando su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

En el banquillo

Los acusados de homicidio y sospechados de causar el deceso del ídolo popular son:

  • el neurocirujano Leopoldo Luque;
  • la psicóloga Agustina Cosachov;
  • el psicólogo Carlos Díaz;
  • el enfermero Ricardo Almirón;
  • el empleado de la empresa Medidom, Mariano Perroni;
  • la médica de Swiss Medical Nancy Forlini;
  • el médico clínico Pedro Di Spagna.

Además de ellos, en otro debate por jurados, será juzgada la enfermera Dahiana Madrid, representada por el abogado Rodolfo Baqué.

