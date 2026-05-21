Zona fría: cuáles son los 94 municipios que la perderían y cuánto subirá la tarifa de gas

La Libertad Avanza (LLA) con ayuda de sus aliados tuvo un primer triunfo en el Congreso, donde la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que restringe la llamada "Zona Fría" , el área geográfica en la cual se subsidia el consumo de gas natural. La iniciativa, de aprobarse en el Senado, impactará en fuertes subas tarifarias en 94 municipios bonaerenses.

El radicalismo bonaerense reiteró el pedido para que se no recorte el régimen de zona fría

Media sanción para los cambios en "Zona Fría", que impactan fuerte en las facturas de gas

El proyecto que impulsa la administración de Javier Milei propone achicar el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, establecido en 2002, y que se concentraba en las provincias de la Patagonia (incluía sólo al municipio bonaerense de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe .

Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como la gran mayoría de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis . Serán, en principio, alrededor de 3.350.000 de hogares , aunque desde el Gobierno indicaron que seguirán otorgando el beneficio a aquellos que lo necesiten.

Como informó Agencia DIB , en la actualidad son unos 1.240.000 de hogares de 94 municipios los que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires . Es decir, el 20% del total de usuarios del territorio. Para esos distritos, la suba en la factura de los usuarios alcanzados será de entre el 40% y el 100%. Pero el impacto no es solo bonaerense. También hay otros 680.000 beneficiarios en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza .

El esquema actual se financia con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas a todos los usuarios del país ($ 460.000 millones). Sin embargo, en 2025 este fondo no le alcanzó al Gobierno para cubrir los subsidios de zonas frías. Le costó $ 200.000 millones más, que es lo que buscará ahorrar.

Cuáles son los municipios que perderían la zona fría

Con los cambios, se estima que más de 1,69 millones de hogares de la zona fría ampliada con ingresos de más de $ 4,1 millones (tres canastas básicas) perderán los subsidios. Mientras tanto, lo mantendrán 1,8 millones de hogares en las zonas de severidad climática. Habrá que ver, en definitiva, cómo funciona el reempadronamiento.

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Azul; Balcarce; Baradero; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Cañuelas; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Colón; Coronel Rosales; Coronel Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Las Heras; Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte; General Rodríguez; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Marcos Paz; Mercedes; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Puan; Ramallo; Rauch; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; San Nicolás; San Pedro; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Trenque Lauquen; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata (General Pueyrredon), una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, y Bahía Blanca. Y completan la lista las costeras Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.

Cambios en Zona Fría Diputados

Cuánto aumentará la tarifa de gas

En caso de sancionarse la ley en el Senado, el subsidio ya no abarcará toda la factura, sino solo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduce su impacto. El actual descuento oscila entre el 30% y 50%, aunque varía dependiendo de la región.

Un informe elaborado por IERAL Fundación Mediterránea advirtió que los mayores aumentos recaerían sobre los usuarios de zonas ampliadas que no califiquen para el nuevo régimen focalizado. En Bahía Blanca, por ejemplo, un hogar con consumo promedio de 118 m³ mensuales vería incrementarse su factura de $19.945 a $39.890, un salto del 100%. En el caso de los hogares que califiquen para el Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) bajo los nuevos criterios en esa misma ciudad, la suba sería del 22%.

Por incidencia de aumentos de tarifas, otras estimaciones indican que en los próximos meses la mayoría de los usuarios bonaerenses recibirán facturas de gas 55% más altas, en promedio.

En este sentido, si se toma una factura de Camuzzi Gas Pampeano de una jubilada de la Zona Fría que paga total (con impuestos) $60.000 por mes, el descuento por subsidio es en torno a los $42.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $102.000. Aunque todo dependerá si entra dentro del SEF y del consumo, ya que el beneficio es sobre el precio del gas.

Fuente: Agencia DIB