CAME: las ventas minoristas pyme cayeron 3,2% interanual en abril

La actividad minorista pyme registró una contracción interanual del 3,2% en abril, medida a precios constantes . De acuerdo con el último Índice de Ventas Minoristas (IVM) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAM E), la evolución mensual desestacionalizada también mostró una merma del 1,3%, lo que consolida una retracción acumulada del 3,5% en el primer cuatrimestre del año 2026.

El relevamiento, realizado entre el 1 y el 8 de este mes sobre una muestra de 1.153 comercios de todo el país, refleja que seis de los siete rubros analizados presentaron resultados negativos en la comparación con el mismo mes del año anterior . Los retrocesos se localizaron principalmente en “Bazar y decoración” (-12,3%), “Perfumería” (-7,2%) y “Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción” (-4,2%). El segmento de Farmacia constituyó la única excepción, con una variación positiva del 6,1%.

La entidad destacó que las herramientas de financiamiento, como las promociones bancarias y el uso de billeteras virtuales fueron los instrumentos principales utilizados por los comercios para sostener los niveles de actividad frente a la contracción general del consumo.

El análisis sectorial de CAME detalló que las caídas más pronunciadas se localizaron en los siguientes rubros:

- “Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles”: sufrió un descenso interanual del 12,3%. El informe atribuye este comportamiento al estancamiento de los ingresos, la competencia externa y la restricción en el financiamiento, que llevó a los consumidores a postergar la renovación de mobiliario.

- “Perfumería”: registró una caída del 7,2%. A pesar del retroceso, CAME identifica una estabilización en la dinámica comercial derivada de la baja en las tasas de interés, lo que facilitó el uso de crédito.

- “Ferretería, materiales eléctricos y construcción”: acusó una disminución del 4,2%. El sector se vio afectado por la paralización de la obra pública y la ralentización de proyectos privados.

- “Textil e indumentaria”: reflejó una contracción del 3,7% interanual. El informe destaca que el retraso de las bajas temperaturas y la erosión del salario real condicionaron el desempeño del mes.

- “Alimentos y bebidas”: las ventas bajaron un 3,1% en comparación con abril del año pasado. Se detectó una migración de la demanda hacia segundas marcas y una reducción del volumen físico por ticket.

- “Calzado y marroquinería”: presentó una estabilidad relativa con una leve retracción del 0,5%.

La única excepción al terreno negativo fue el rubro de Farmacia, que constituyó un incremento interanual del 6,1%. Según la entidad, este resultado se fundamenta en factores estacionales como el inicio de las campañas de vacunación y la mayor frecuencia de cuadros respiratorios.

CAME

Situación de los establecimientos y expectativas

En cuanto a la percepción de los comerciantes sobre su situación actual en comparación con el año anterior, el 53,3% reportó estabilidad, mientras que el 39,6% manifestó que su situación empeoró y solo un 7,1% indicó una mejora. Respecto de las proyecciones para los próximos doce meses, el 49% de los encuestados espera que la situación se mantenga igual. Un 37,2% aguarda una mejora, mientras que el 13,8% proyecta un retroceso.

Sobre la disposición a realizar inversiones, el informe de CAME revela cautela entre los empresarios pyme: el 58,7% considera que el contexto actual no es propicio para realizar desembolsos. Por el contrario, un 12,6% percibe el momento como oportuno y el 28,7% restante no tiene una definición tomada al respecto.

Fuente: Agencia DIB