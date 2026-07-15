miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 20:24

Bahía Blanca: volvieron a internar al taxista al que le explotó el auto en una esquina

La nueva internación se produjo una semana después de que recibiera el alta médica y regresara a su casa para continuar con la recuperación.

El auto que explotó en una esquina de Bahía Blanca.

El auto que explotó en una esquina de Bahía Blanca.

La Brújula 24

Un taxista que resultó gravemente herido por la explosión de su vehículo en Bahía Blanca, hace ya más de un mes, volvió a ser internado y continúa desde la noche del martes en el área de terapia intermedia.

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Se trata de Oscar Elvio Peralta, quien el 3 de junio conducía el Fiat Cronos que utilizaba como taxi y este explotó en la intersección de avenida Napostá y Brandsen. Según informa La Brújula 24, Peralta, de 47 años, sufrió quemaduras y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Penna, donde inicialmente permaneció conectado a un respirador artificial.

Oscar Elvio Peralta, el taxista herido en Bah&iacute;a Blanca.

Oscar Elvio Peralta, el taxista herido en Bahía Blanca.

La esposa del conductor confirmó que ahora los médicos debieron realizarle nuevamente una traqueotomía. “Está en terapia intermedia desde anoche”, contó la mujer. Y ante la consulta sobre su evolución luego de la intervención, aclaró que “continúa estable”.

La nueva internación se produjo una semana después de que Peralta recibiera el alta médica y regresara a su casa para continuar con la recuperación. El hombre había permanecido 17 días en terapia intensiva y otros cinco en una sala intermedia, agrega La Brújula 24.

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