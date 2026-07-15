Estrenos en cine con "La Odisea", filmes mitológicos y lo nuevo en plataformas

Entre los pocos estrenos de la semana está "La Odisea", con Matt Damon y Zendaya.

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Christopher Nolan lleva al cine el poema épico de Homero con una superproducción protagonizada por Matt Damon como Odiseo (Ulises, en su traducción al latín). El regreso a Ítaca tras la guerra de Troya se convierte en una travesía colosal atravesada por dioses, monstruos y desafíos imposibles.

Rodada durante más de un año en locaciones de Marruecos, Sicilia, Grecia y el Reino Unido , demandó un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares. Nolan volvió a privilegiar los efectos prácticos y el uso de cámaras IMAX de última generación sobre película de 70 mm. por sobre el abuso de imágenes digitales , lo que potencia el realismo cuando se la ve en pantalla grande de salas ad hoc.

Fiel a su ambición narrativa y visual, Nolan propone una mirada épica sobre uno de los relatos fundacionales de la literatura occidental, con un elenco de grandes figuras y un despliegue técnico a gran escala.

En síntesis: Monumental, épica, ambiciosa.

"Colores perdidos"

(Argentina/2025)

Roberto De Biase dirige esta animación argentina que sigue a Julián, un niño que emprende un viaje fantástico para devolverle sus colores al mítico Cerro de los Siete Colores. Aventura, fantasía y leyendas del norte se entrelazan en el relato.

Con un mensaje de respeto por la naturaleza, apuesta por una identidad visual propia inspirada en las tradiciones.

En síntesis: Colorida, entrañable, imaginativa.

Más estrenos de cine

Otras dos producciones argentinas, "Retazos de la memoria" (2025), de Juan Pablo Tobal, y "El club de pesca" (2025), de Gastón Revol Molina.

Estrenos en plataformas

"Life, Larry and the Pursuit of Unhapiness"

(“Larry y la búsqueda de la infelicidad” EE.UU./2026) Serie 1ª temporada - 7 episodios. Max

A sus 79 años Larry David vuelve a hacer de Larry David, pero esta vez atravesando 250 años de historia estadounidense. Escrita por él mismo junto a Jeff Schaffer —quien además dirige—, la miniserie mezcla hechos reales, personajes históricos e invitados de lujo (como Barack Obama, que también es productor) en una sucesión de sketches donde la incorrección política y el absurdo mandan.

Lejos de reconstruir el pasado con solemnidad, lo dinamita a fuerza de neurosis, discusiones insignificantes y humor incómodamente brillante. Es, en esencia, "Curb Your Enthusiasm" con pelucas, próceres y una mirada tan irreverente como afilada sobre los mitos fundacionales de Estados Unidos. Hasta agosto, todos los martes se van agregando episodios.

En síntesis: Historia, sátira, neurosis.

"El guardián: Último refugio"

(“Shelter”, EE.UU.-Reino Unido/2026) Prime Video.

Ric Roman Waugh dirige este thriller de acción protagonizado por Jason Statham. Un hombre que vive aislado en una remota isla debe abandonar su retiro cuando rescata a una joven y una cadena de acontecimientos lo obliga a enfrentar los fantasmas de su pasado.

Con el carisma físico habitual de Statham, la película apuesta por la tensión, las escenas de acción y una historia de redención dentro de los códigos clásicos del género.

En síntesis: Intensa, clásica, efectiva.

"Lucky"

(EE.UU., 2026) Miniserie 7 episodios. Apple TV+

Anya Taylor-Joy encabeza este thriller basado en la novela de Marissa Stapley. Una mujer que logró dejar atrás su vida como estafadora se ve obligada a regresar a ese mundo cuando su pasado vuelve a alcanzarla.

Con ritmo sostenido y una protagonista de gran magnetismo, la serie combina acción, tensión y giros sin perder de vista el costado emocional de su personaje central.

En síntesis: Intensa, adictiva, eficaz.

"El Halcón"

("The Hawk", EE.UU., 2026) Serie Temp. 1, 10 episodios. Netflix

Will Ferrell regresa a la comedia con esta serie en la que interpreta a una vieja gloria del golf obligada a reinventarse cuando la fama ya quedó atrás. Humor, deporte y crisis de identidad se combinan en una propuesta de tono irreverente.

Con el sello del humor de Ferrell, la serie apuesta más por sus personajes y los diálogos que por el deporte en sí, recuperando el espíritu de sus mejores trabajos.

En síntesis: Desopilante, nostálgica, entrañable.

El tema de la semana

Antes de "La Odisea", las grandes películas de dioses y héroes mitológicos

"Espartaco". con Kirk Douglas.

Con el estreno de "La Odisea", Christopher Nolan vuelve a mirar hacia uno de los relatos fundacionales de la cultura occidental. El regreso de Odiseo a Ítaca, luego de la Guerra de Troya, inspiró durante casi tres mil años a escritores, artistas y cineastas, mientras que la propia Antigüedad clásica se convirtió en una fuente inagotable de historias para la pantalla.

Entre héroes, dioses, imperios y batallas legendarias, estas producciones permiten recorrer el camino que desemboca en uno de los estrenos más esperados del año.

"Ben-Hur"

("Ben-Hur", EE.UU./1959) Apple TV y YouTube Movies). William Wyler dirigió esta superproducción inolvidable encabezada por Charlton Heston. La carrera de cuadrigas sigue siendo una de las secuencias más impresionantes de la historia del cine.

"Espartaco"

("Spartacus", EE.UU./1960, Apple TV y YouTube Movies). Stanley Kubrick dirigió a Kirk Douglas en la historia del esclavo que desafió al poder de Roma, combinando espectáculo, épica y una profunda reflexión sobre la libertad.

"Jasón y los Argonautas"

("Jason and the Argonauts", EE.UU./1963, YouTube). Don Chaffey llevó al cine otra de las grandes leyendas griegas, inmortalizada por los efectos especiales de Ray Harryhausen y su inolvidable combate contra los esqueletos.

"Furia de titanes"

("Clash of the Titans", Reino Unido-EE.UU./1981, Max). Perseo, Medusa, Pegaso y los dioses del Olimpo protagonizan una aventura que marcó el final de la era de los efectos especiales artesanales antes de la revolución digital.

"Gladiador" I y II

("Gladiator", EE.UU.-Reino Unido/2000 y 2024, Paramount+). Ridley Scott revitalizó el cine épico con Russell Crowe como un general romano convertido en esclavo que busca justicia dentro del Coliseo, devolviendo al género una dimensión espectacular y volvió un cuarto de siglo más tarde.

"Troya"

("Troy", EE.UU.-Malta-Reino Unido/2004, Max). Wolfgang Petersen recreó la guerra narrada por Homero con Brad Pitt como Aquiles y Sean Bean como Odiseo. Precisamente ese estratega será el personaje central de "La Odisea", que narra su interminable viaje de regreso tras la caída de Troya.

"300"

("300", EE.UU./2006, Max). Zack Snyder adaptó la novela gráfica de Frank Miller -con Gerard Butler- sobre la resistencia espartana en las Termópilas con una estética visual que redefinió la épica cinematográfica.

"Ágora"

(España/2009, Prime Video). Alejandro Amenábar reconstruyó la Alejandría del siglo IV a través de la figura de Hipatia, una de las grandes pensadoras de la Antigüedad, en el momento en que el mundo clásico comenzaba a desaparecer.

"Inmortales"

("Immortals", EE.UU./2011. Prime Video y Apple TV). Tarsem Singh reinterpreta el mito de Teseo con una impactante propuesta visual, en un universo donde los dioses intervienen directamente en el destino de los hombres. Con Mickey Rourke.

"Ben-Hur"

(EE.UU./2016, Prime Video.) Renueva la mirada sobre el personaje clásico, esta vez a las órdenes de Timur Bekmambetov, con Jack Huston y Morgan Freeman.

"Troya: La caída de una ciudad"

("Troy: Fall of a City", Reino Unido-EE.UU./2018, Netflix). La serie reconstruye los acontecimientos previos al viaje de Odiseo, desde el romance entre Paris y Helena hasta el célebre conflicto que cambió para siempre el destino de griegos y troyanos.

"Kaos"

("Kaos", Reino Unido/2024, Netflix), la serie creada por Charlie Covell que traslada a Zeus, Hera, Dionisio, Orfeo y otros personajes de la mitología griega a un escenario contemporáneo. Con Jeff Goldblum como un imprevisible Zeus.

Mucho antes de que existieran los efectos digitales, las franquicias o los universos cinematográficos, los grandes relatos de la Antigüedad ya hablaban de héroes imperfectos, guerras interminables, viajes imposibles y seres capaces de desafiar a los dioses y, a lo largo de más de siete décadas, volvió una y otra vez sobre ese legado porque el sujeto es el cine.

Por eso, el estreno de "La Odisea" también es la oportunidad de reencontrarse con un género que parece no agotarse nunca y de comprobar que las aventuras imaginadas por Homero siguen emocionando al público.

Fuente: Agencia DIB