Coronel Rosales: 34 años de prisión por haber violado reiteradamente a su hija menor de edad

Condenado a 34 años de prisión por la Justicia de Bahía Blanca. Agencia de Noticias Judiciales

Un hombre fue condenado a 34 años de prisión por haber violado reiteradamente de su hija menor de edad en una vivienda de Villa General Arias, en el partido de Coronel Rosales.

Los jueces Eugenio Casas, Claudia Fortunatti y María Mercedes Rico, del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca, consideraron al acusado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal. Ambas calificaciones legales son doblemente agravadas por "el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años".

De acuerdo con el diario La Nueva, los hechos se habrían producido entre 2011 y 2022 en el domicilio que compartían en esa localidad del partido de Coronel Rosales. El fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, había pedido 40 años de prisión para el imputado, mientras que el defensor oficial Eduardo Zalba había solicitado la absolución. En su alegato, el fiscal planteó una "triple condición de vulnerabilidad" de la damnificada, al ser "menor de edad, mujer y víctima de violencia sexual", según La Nueva.

El acusado había llegado al juicio oral privado de la libertad y actualmente está alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 19, de Saavedra.

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