Condenado a 20 años de prisión por abusar de la hija de su pareja en Bahía Blanca y Coronel Dorrego

Condenado en Bahía Blanca por abusar de la hija de su pareja.

Un hombre fue condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de la hija de su pareja en Bahía Blanca y Coronel Dorrego. El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 3, integrado por los jueces Daniela Fabiana Castaño, Julián Saldías y Eduardo d’Empaire, que sentenció al sujeto -no se lo identifica para preservar a la víctima- por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de una menor de edad y mediando una situación de convivencia.

De acuerdo con el diario La Nueva, para los magistrados quedó probado que entre junio de 2016 y febrero de 2020 el acusado sometió en forma reiterada a la menor a manoseos y otras prácticas sexuales. La niña declaró mediante el sistema de Cámara Gesell y señaló que tenía 6 años cuando comenzaron los hechos. Describió que los ultrajes ocurrieron en una vivienda del macrocentro de Bahía Blanca, en dos cocheras ubicadas en las inmediaciones y en la vía pública. Los abusos continuaron en la zona de Coronel Dorrego, cuando la familia se mudó hacia ese lugar por cuestiones laborales.

El hecho salió a la luz luego de que la menor le contara a su madre lo que estaba ocurriendo, señalando que no lo había realizado antes por temor a romper la pareja y por lo que le pudiera ocurrir a su hermano más chico. Describió también las consecuencias psicológicas (temores, fobias y autolesiones) que le provocó lo sucedido.

Siempre según La Nueva, durante el debate declararon familiares de la joven, psicólogos y un médico. El acusado, en tanto, brindó su versión y negó las acusaciones en su contra.

"La declaración del imputado no conmueve la solidez de la prueba", indicaron los jueces en el fallo. Destacaron el persistente relato de la víctima durante el proceso, los dichos de dos testigos que manifestaron que el procesado les admitió los hechos y el informe del doctor que evaluó a la niña, entre otros indicios. "Toda la prueba reunida no deja margen para la duda. No existe un elemento que me permita dudar", sentenció la jueza Castaño con el voto coincidente de sus colegas. Fuente: Agencia DIB

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