El grito por el triunfo de Argentina ante Inglaterra retumbó en toda la provincia

Miles de personas salieron a festejar el triunfo de la Selección argentina de fútbol ante Inglaterra, un partido con un hondo sentido patriótico para hinchas y jugadores de todos los tiempos.
Las ciudades del interior bonaerense se poblaron de banderas celestes y blancas, algunas con las imagen de las Islas Malvinas, y las caravanas y los cánticos se volvieron a escuchar, con más ilusión que en los festejos previos, ya que esta victoria transporta al equipo comandado por Lionel Messi a disputar su segunda final mundialista.
En La Plata, capital provincial; de norte a sur y de este a oeste; en las plazas, las sierras, cerca del mar y en los monumentos en homenaje a los caídos en las Islas Malvinas, los bonaerenses gritaron la victoria argentina en una tarde de julio que rebalsó de euforia y alegría.