miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 19:31

El grito por el triunfo de Argentina ante Inglaterra retumbó en toda la provincia

Miles de bonaerenses coparon plazas y calles de distintas ciudades para celebrar el pase de la Selección a la final del Mundial 2026, tras un épico triunfo ante Inglaterra por 2-1.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Las calles de Azul copadas por familias celebrando el triunfo albiceleste ante Inglaterra.&nbsp;

Las calles de Azul copadas por familias celebrando el triunfo albiceleste ante Inglaterra. 

Diario El Tiempo de Azul
Una multitud celebró en la Plaza San Martín de Azul el pase a la final de la Selección nacional.&nbsp;

Una multitud celebró en la Plaza San Martín de Azul el pase a la final de la Selección nacional. 

El Tiempo
Cientos de personas llegaron al monumento Gesta de Malvinas, en Quequén para celebrar el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra.&nbsp;

Cientos de personas llegaron al monumento Gesta de Malvinas, en Quequén para celebrar el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra. 

Ecos Diarios de Necochea.
Bolívar se pintó de celeste y blanco para festejar el pase de la Selección nacional a la final del Mundial 2026.&nbsp;

Bolívar se pintó de celeste y blanco para festejar el pase de la Selección nacional a la final del Mundial 2026. 

La Mañana de Bolívar.
Chivilcoy salió a celebrar la victoria argentina ante Inglaterra por 2-1.&nbsp;

Chivilcoy salió a celebrar la victoria argentina ante Inglaterra por 2-1. 

Los festejos en la capital bonaerense se extendieron desde el cruce de las calles 7 y 50 hasta la Plaza Moreno, con la Catedral y la Municipalidad de fondo.&nbsp;

Los festejos en la capital bonaerense se extendieron desde el cruce de las calles 7 y 50 hasta la Plaza Moreno, con la Catedral y la Municipalidad de fondo. 

Municipalidad de La Plata
El cielo de General Villegas, a tono con la victoria de la Selección nacional.&nbsp;

El cielo de General Villegas, a tono con la victoria de la Selección nacional. 

Actualidad
Banderazo en Junín para celebrar el pase de Argentina a la final del Mundial 2026.&nbsp;

Banderazo en Junín para celebrar el pase de Argentina a la final del Mundial 2026. 

La Verdad
Festejos en el centro de Junín tras el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra.&nbsp;

Festejos en el centro de Junín tras el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra. 

La Verdad
Las calles de Rojas se llenaron de hinchas tras el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra.&nbsp;

Las calles de Rojas se llenaron de hinchas tras el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra. 

Hoy Rojas
Una multitud salió a gritar el triunfo argentino y el pasaporte a la final en Trenque Lauquen.&nbsp;

Una multitud salió a gritar el triunfo argentino y el pasaporte a la final en Trenque Lauquen. 

La Opinión

Miles de personas salieron a festejar el triunfo de la Selección argentina de fútbol ante Inglaterra, un partido con un hondo sentido patriótico para hinchas y jugadores de todos los tiempos.

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Las ciudades del interior bonaerense se poblaron de banderas celestes y blancas, algunas con las imagen de las Islas Malvinas, y las caravanas y los cánticos se volvieron a escuchar, con más ilusión que en los festejos previos, ya que esta victoria transporta al equipo comandado por Lionel Messi a disputar su segunda final mundialista.

En La Plata, capital provincial; de norte a sur y de este a oeste; en las plazas, las sierras, cerca del mar y en los monumentos en homenaje a los caídos en las Islas Malvinas, los bonaerenses gritaron la victoria argentina en una tarde de julio que rebalsó de euforia y alegría.

Fuente: Agencia DIB

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