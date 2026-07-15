El grito por el triunfo de Argentina ante Inglaterra retumbó en toda la provincia

Las calles de Azul copadas por familias celebrando el triunfo albiceleste ante Inglaterra. Diario El Tiempo de Azul Una multitud celebró en la Plaza San Martín de Azul el pase a la final de la Selección nacional. El Tiempo Cientos de personas llegaron al monumento Gesta de Malvinas, en Quequén para celebrar el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra. Ecos Diarios de Necochea. Bolívar se pintó de celeste y blanco para festejar el pase de la Selección nacional a la final del Mundial 2026. La Mañana de Bolívar. Chivilcoy salió a celebrar la victoria argentina ante Inglaterra por 2-1. Los festejos en la capital bonaerense se extendieron desde el cruce de las calles 7 y 50 hasta la Plaza Moreno, con la Catedral y la Municipalidad de fondo. Municipalidad de La Plata El cielo de General Villegas, a tono con la victoria de la Selección nacional. Actualidad Banderazo en Junín para celebrar el pase de Argentina a la final del Mundial 2026. La Verdad Festejos en el centro de Junín tras el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra. La Verdad Las calles de Rojas se llenaron de hinchas tras el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra. Hoy Rojas Una multitud salió a gritar el triunfo argentino y el pasaporte a la final en Trenque Lauquen. La Opinión

Miles de personas salieron a festejar el triunfo de la Selección argentina de fútbol ante Inglaterra, un partido con un hondo sentido patriótico para hinchas y jugadores de todos los tiempos.

Las ciudades del interior bonaerense se poblaron de banderas celestes y blancas, algunas con las imagen de las Islas Malvinas, y las caravanas y los cánticos se volvieron a escuchar, con más ilusión que en los festejos previos, ya que esta victoria transporta al equipo comandado por Lionel Messi a disputar su segunda final mundialista.

La ciudad de las diagonales volvió a teñirse de celeste y blanco para festejar el triunfo de Argentina ante Inglaterra.



⚽️ Tras la clasificación a la final del Mundial 2026, los hinchas ya empiezan a palpitar el duelo del domingo frente a España. pic.twitter.com/R0ur1vMrtI — Agencia DIB (@AgenciaDib) July 15, 2026 En La Plata, capital provincial; de norte a sur y de este a oeste; en las plazas, las sierras, cerca del mar y en los monumentos en homenaje a los caídos en las Islas Malvinas, los bonaerenses gritaron la victoria argentina en una tarde de julio que rebalsó de euforia y alegría.

#Dato: Así esta 7 y 50 tras la victoria de Argentina y el pase a la fina #LaPlata pic.twitter.com/5q27d33inV — Ezequiel Jahir Oslé (@Turcolibia) July 15, 2026

#AHORA Continúan los festejos en el centro de Mar del Plata



⚽ Cientos de hinchas se congregaron en el monumento a San Martín para celebrar el triunfo de la Selección Argentina para pasar a la final de la Copa del Mundo.



Y vos, ¿cómo festejaste? ¿Fuiste al monumento? Te… pic.twitter.com/HjuAyxXf6h — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) July 15, 2026 Fuente: Agencia DIB

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