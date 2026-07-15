Sorpresa en La Plata: apareció un jabalí suelto en Los Hornos y el video se viralizó

Un animal poco usual apreció este miércoles paseando por las veredas de la localidad de Los Hornos, en La Plata, y quienes lo vieron, de inmediato lo filmaron ante la sorpresa que generó su presencia. Se trata de un jabalí de gran porte, que fue advertido en la zona de 72 entre 141 y 142.

El episodio se dio este miércoles por la mañana, cuando un jabalí fue filmado deambulando por la vereda en la zona de 72 entre 141 y 142. Una vecina que circulaba en auto por el lugar registró la secuencia.



Por el momento. Se desconoce cómo llegó el animal a ese sector… pic.twitter.com/6G2jkYa66G — Agencia DIB (@AgenciaDib) July 15, 2026 Aun se desconoce la procedencia del animal, por lo que los vecinos reclaman a las autoridades que lo rescaten y determinen si se escapó de un establecimiento rural. Se aguardaba la intervención de la Municipalidad de La Plata y de la Dirección Provincial de Flora y Fauna bonaerense.

Especie invasora Un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierte sobre la expansión del jabalí en la zona central del país, a la que definió como una de las especies más invasoras del planeta. En esa línea, el trabajo precisa que estos animales "arrasan cultivos e instalaciones, transmiten enfermedades al ganado, con pérdidas estimadas en 1.600 millones de dólares anuales", y subraya que "sin coordinación entre provincias, la expansión no tiene freno".

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