lunes 06 de julio de 2026
6 de julio de 2026 - 16:53

Bahía Blanca: condenado a nueve años de prisión por abusar de su hijastra

La fiscalía le imputó al acusado dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, pero el jurado lo condenó por estupro agravado, que prevé penas menores.

Por Agencia DIB
Condena por estupro en la Justicia de Bahía Blanca.

Condena por estupro en la Justicia de Bahía Blanca.

Agencia de Noticias Judiciales

Nueve años de prisión para un hombre acusado de violar a su hijastra cuando la víctima era menor y convivía con él, según falló la Justicia de Bahía Blanca. El acusado fue declarado culpable por un jurado popular.

Más noticias
avellaneda: un grupo de padres increpo a un profesor tras denuncias de presuntos abusos a alumnas

Avellaneda: un grupo de padres increpó a un profesor tras denuncias de presuntos abusos a alumnas
Hay que abrigarse bien en Bahía Blanca.

Bahía Blanca con la mañana más fría del año: -10.3°C de sensación térmica

De acuerdo con el diario La Nueva, el fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, había pedido quince años de cárcel para el procesado, mientras que el defensor Sebastián Martínez había solicitado seis años de condena.

La fiscalía le imputó al acusado dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por su convivencia con la víctima (penas de 8 a 20 años de prisión), pero el jurado optó por la figura del delito menor incluido y lo condenó por estupro agravado, que prevé penas menores.

Romero Jardín también le atribuyó al denunciado abuso sexual simple, porque en reiteradas ocasiones habría manoseado partes íntimas de la menor por encima de su ropa y contra su voluntad. Con relación a estos tocamientos, hubo nueve votos y para que no sea necesario hacer nuevamente el juicio completo, el fiscal desistió de acusar al procesado de abuso sexual simple y el jurado emitió veredicto de no culpabilidad.

El imputado fue declarado culpable (por mayoría, diez votos de doce) de dos hechos de estupro agravado por la convivencia preexistente con un menor de 18 años, delito que prevé penas de 6 a 10 años de prisión, según el segundo párrafo del artículo 120 del Código Penal. El delito de estupro consiste en acceso carnal a una menor de entre 13 y 15 años, por seducción y aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima.

Siempre de acuerdo con La Nueva, los abusos ocurrieron entre diciembre de 2021 y el 10 de septiembre de 2022, en un domicilio del barrio Progreso, Bahía Blanca.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Avellaneda: un grupo de padres increpó a un profesor tras denuncias de presuntos abusos a alumnas

Bahía Blanca con la mañana más fría del año: -10.3°C de sensación térmica

La provincia bajo cero: Olavarría y Bahía Blanca, entre las cinco ciudades más frías del país

Crecen las estafas virtuales: falsas financieras, inversiones truchas y el clásico "cuento del tío"

Bahía Blanca: dos niños dieron positivo por cocaína y marihuana en medio de un caso de violencia de género

Pringles: un fallecido en un choque frontal entre un camión y un auto sobre la ruta 51

General Daniel Cerri: avanza la obra de ampliación y refuerzo del acueducto

Bahía Blanca: advierten por un incremento de casos de recién nacidos con intoxicación por cocaína

Mar del Plata: 20 años de prisión para un policía por tres hechos de abuso sexual

Pehuajó: en un choque múltiple en la ruta 5 murieron el youtuber Chatterbox y su padre

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Chatterbox se había convertido en uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares del país.

Pehuajó: en un choque múltiple en la ruta 5 murieron el youtuber Chatterbox y su padre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Provincia volvió a advertir que la oferta se da en el marco de “asfixia financiera extrema”.

El gobierno de Kicillof ofreció a docentes una suba salarial del 7% en dos cuotas