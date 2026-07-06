Bahía Blanca: condenado a nueve años de prisión por abusar de su hijastra

Nueve años de prisión para un hombre acusado de violar a su hijastra cuando la víctima era menor y convivía con él , según falló la Justicia de Bahía Blanca . El acusado fue declarado culpable por un jurado popular.

De acuerdo con el diario La Nueva, el fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín , había pedido quince años de cárcel para el procesado, mientras que el defensor Sebastián Martínez había solicitado seis años de condena.

La fiscalía le imputó al acusado dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por su convivencia con la víctima (penas de 8 a 20 años de prisión), pero el jurado optó por la figura del delito menor incluido y lo condenó por estupro agravado, que prevé penas menores .

Romero Jardín también le atribuyó al denunciado abuso sexual simple, porque en reiteradas ocasiones habría manoseado partes íntimas de la menor por encima de su ropa y contra su voluntad. Con relación a estos tocamientos, hubo nueve votos y para que no sea necesario hacer nuevamente el juicio completo, el fiscal desistió de acusar al procesado de abuso sexual simple y el jurado emitió veredicto de no culpabilidad .

El imputado fue declarado culpable (por mayoría, diez votos de doce) de dos hechos de estupro agravado por la convivencia preexistente con un menor de 18 años, delito que prevé penas de 6 a 10 años de prisión, según el segundo párrafo del artículo 120 del Código Penal. El delito de estupro consiste en acceso carnal a una menor de entre 13 y 15 años, por seducción y aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima.

Siempre de acuerdo con La Nueva, los abusos ocurrieron entre diciembre de 2021 y el 10 de septiembre de 2022, en un domicilio del barrio Progreso, Bahía Blanca.

Fuente: Agencia DIB