Lautaro Martínez, el goleador de Bahía Blanca que llevó a Argentina a otra final

La mirada de Lautaro Martínez, después de impactar el centro de Messi. X Selección Nacional Los ojos húmedos del goleador de la liga italiana. X Selección Nacional El gol del 2 a 1, visto desde donde estaba Dibu Martínez. X Selección Nacional Un abrazo lleno de emoción. Del goleador al capitán. X Selección Nacional La mirada de Lautaro lo dice todo. Ahora vamos por más. X Selección Nacional

Entró a la cancha en el momento más difícil, cuando Inglaterra ganaba injustamente 1 a 0. Iban 36 del segundo tiempo. Y once minutos después, cuando ya Enzo Fernández había puesto el empate, Lautaro Martínez puso de cabeza al 2 a 1, tras un centro perfecto -¡de derecha!- de Leo Messi, que lleva a Argentina a la final.

El gol del 2 a 1, visto desde donde estaba Dibu Martínez. X Selección Nacional Un abrazo lleno de emoción. Del goleador al capitán. X Selección Nacional Los ojos húmedos del goleador de la liga italiana. X Selección Nacional El gol que puede valer el Mundial 2026 Terminado el partido, y después de las lágrimas de desahogo y felicidad, el goleador de Bahía Blanca declaró: "La verdad, es muy fuerte todo esto”, Y de inmediato se acordó de su familia: “Desde la primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol. Cuando me fui a Racing, mi vieja que jamás dejó de tender mi cama y eso para mí vale más que un gol o una final”.

La mirada de Lautaro lo dice todo. Ahora vamos por más. X Selección Nacional “Tengo mis dos hijos que me cambiaron la vida, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, expresó. “Lo soñé, le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. A Facu Medina le dije que iba a entrar y que iba a hacer un gol para ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”.

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