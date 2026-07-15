miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 19:31

Lautaro Martínez, el goleador de Bahía Blanca que llevó a Argentina a otra final

Cuando iban dos minutos del tiempo de descuento, apareció Lautaro Martínez. ¡Gol, gol, gol, en tu cabeza hay un gol!

Por Agencia DIB
La mirada de Lautaro Martínez, después de impactar el centro de Messi.

La mirada de Lautaro Martínez, después de impactar el centro de Messi.

X Selección Nacional
Los ojos húmedos del goleador de la liga italiana.

Los ojos húmedos del goleador de la liga italiana.

X Selección Nacional
El gol del 2 a 1, visto desde donde estaba Dibu Martínez.

El gol del 2 a 1, visto desde donde estaba Dibu Martínez.

X Selección Nacional
Un abrazo lleno de emoción. Del goleador al capitán.

Un abrazo lleno de emoción. Del goleador al capitán.

X Selección Nacional
La mirada de Lautaro lo dice todo. Ahora vamos por más.

La mirada de Lautaro lo dice todo. Ahora vamos por más.

X Selección Nacional

Entró a la cancha en el momento más difícil, cuando Inglaterra ganaba injustamente 1 a 0. Iban 36 del segundo tiempo. Y once minutos después, cuando ya Enzo Fernández había puesto el empate, Lautaro Martínez puso de cabeza al 2 a 1, tras un centro perfecto -¡de derecha!- de Leo Messi, que lleva a Argentina a la final.

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El gol del 2 a 1, visto desde donde estaba Dibu Martínez.

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Un abrazo lleno de emoción. Del goleador al capitán.

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Los ojos húmedos del goleador de la liga italiana.

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El gol que puede valer el Mundial 2026

Terminado el partido, y después de las lágrimas de desahogo y felicidad, el goleador de Bahía Blanca declaró: "La verdad, es muy fuerte todo esto”, Y de inmediato se acordó de su familia: “Desde la primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol. Cuando me fui a Racing, mi vieja que jamás dejó de tender mi cama y eso para mí vale más que un gol o una final”.

La mirada de Lautaro lo dice todo. Ahora vamos por más.

La mirada de Lautaro lo dice todo. Ahora vamos por más.

“Tengo mis dos hijos que me cambiaron la vida, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, expresó. “Lo soñé, le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. A Facu Medina le dije que iba a entrar y que iba a hacer un gol para ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”.

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