La bandera que mostraron los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra: "Las Malvinas son argentinas"

Alos pocos minutos del final del histórico y conmovedor triunfo de Argentina ante Inglaterra en Atlanta por las semifinales del Mundial, los jugadores de la Selección nacional, con Giovani Lo Celso a la cabeza, colocaron sobre el césped una bandera blanca con letras negras con un mensaje contundente: “Las Malvinas son argentinas”.

Si bien en los días previos al partido, el propio entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, se encargó de bajar la tensión, diciendo que sólo se trataría de un partido de fútbol, internamente muchos jugadores - como casi todo el país que mantiene viva la memoria por la causa Malvinas - lo vivieron con el sentimiento histórico que se mezcla en estas ocasiones.

Desobediencia con sentido y sentimiento Las autoridades estadounidenses habían catalogado al partido de "alto riesgo", por lo que la FIFA y las fuerzas federales y estatales de seguridad advirtieron sobre cualquier mensaje de odio o político entre los aficionados. Incluso la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, remarcó que quienes lleven banderas o remeras con inscripciones referidas a Malvinas no podrían ingresar al estadio.

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS":

Por la bandera durante los festejos de los jugadores argentinos tras la victoria ante Inglaterrapic.twitter.com/APSNDkaR2T — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 15, 2026 La funcionaria libertaria les había anticipado, además, a los hinchas argentinos que estaría “prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial”. Y cuando le consultaron a Monteoliva qué pasaría específicamente con las banderas o camisetas sobre las islas Malvinas, respondió que “cualquiera que entre con un mensaje de contenido político o provocación racial o religiosa no podrá ingresar. Es muy importante tenerlo en cuenta”. Y fue más allá: “Las Malvinas son argentinas es un mensaje político”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CECIM La Plata (@cecimlaplata) Sin embargo, una vez terminado el partido y luego de que los jugadores de la selección desplegaran la bandera sobre el pasto en uno de los extremos del estadio, en las tribunas surgieron rápidamente otros trapos con inscripciones sobre la causa Malvinas. Fuente: Agencia DIB

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