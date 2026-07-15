miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 20:27

Enzo Fernández, el chico de San Martín que empezó a cambiar la historia

Con su gol a los 40 minutos del segundo tiempo, Enzo Fernández puso el 1 a 1 y abrió el camino a una nueva final.

Por Agencia DIB
Enzo Fernández, corriendo hacia la gloria.

Enzo Fernández, corriendo hacia la gloria.

X Selección Nacional
Enzo, entre los titulares.

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X Selección Nacional
Enzo Fernández, festejo a lo Topo Gigio y, por qué no, con una lengua Stone. ¿Habrá visto a Mick Jagger en la platea?

Enzo Fernández, festejo a lo Topo Gigio y, por qué no, con una lengua Stone. ¿Habrá visto a Mick Jagger en la platea?

NA
Con su torso tatuado, Enzo festeja junto a Cuti Romero y el Toro Martínez.

Con su torso tatuado, Enzo festeja junto a Cuti Romero y el Toro Martínez.

NA

El chico que nació el 17 de enero de 2001 en una humilde casa del partido de San Martín es el que comenzó el camino exitoso hacia la final del domingo 19 ante España. Con su calidad, Enzo Fernández hizo un golazo desde fuera del área cuando apenas faltaban cinco minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario.

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Enzo, entre los titulares.

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De San Martín a la final del Mundial

Y festejó haciendo el "Topo Gigio", como para escuchar los elogios del planeta fútbol tras esa obra maestra que representó el 1 a 1 ante Inglaterra. Justo él, que juega en el londinense Chelsea, equipo con el que se consagró campeón en el Mundial de Clubes 2025. Justo él, papá del pequeño Benjamín, su hijo que nació en Londres.

Enzo Fernández, festejo a lo Topo Gigio y, por qué no, con una lengua Stone. ¿Habrá visto a Mick Jagger en la platea?

Enzo Fernández, festejo a lo Topo Gigio y, por qué no, con una lengua Stone. ¿Habrá visto a Mick Jagger en la platea?

¿Qué habrá pasado por la cabeza de Enzo después de su golazo? ¿O después del pitazo final del árbitro Ismel Elfath? Seguramente pensó en su familia, en su casa de Villa Lynch, en San Martín. En sus compañeros de baby fútbol del Club Atlético La Recova, en su barrio. De su papá, fana del Millonario, que lo puso Enzo en homenaje a su ídolo Francescoli. De sus amigos en las inferiores de River Plate...

Con su torso tatuado, Enzo festeja junto a Cuti Romero y el Toro Martínez.

Con su torso tatuado, Enzo festeja junto a Cuti Romero y el Toro Martínez.

O tal vez de lo que vivió hace tres años y medio, en Qatar, en su primera Copa del Mundo, cuando fue elegido el Mejor Juvenil del torneo. A los 25 años, Enzo Fernández ahora va por una nueva estrella para Argentina en el Mundial 2026.

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