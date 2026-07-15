miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 21:11

Argentina finalista: multitudinario banderazo en el Obelisco

La Selección nacional superó a Inglaterra por 2-1 y desató la locura en microcentro porteño.

Obelisco 1
Obelisco 2

Una multitud - se calculaban 2 millones de personas - se congregó en el Obelisco porteño tras la victoria de la Selección nacional ante Inglaterra en el marco del Mundial 2026 donde, tras imponerse con un 2-1, Argentina consiguió un lugar en la final y se enfrentará a España el próximo domingo, a las 16.

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El centro porteño se convirtió en el principal escenario de celebración de la victoria del seleccionado albiceleste y tuvo réplicas en plazas de todo el país. Miles de personas festejaron un nuevo logro del plantel que dirige Lionel Scaloni que, además, lleva al equipo a disputar una final por segunda vez, en dos mundiales consecutivos.

Los clásicos "Muchachos", "El que no salta es un inglés" y "Olé, olé, olé, Messi, Messi", junto con el Himno Nacional Argentino y el nuevo tema de la Albiceleste "La cuarta estrella", se mezclaron con bocinazos y banderas argentinas que cubrieron la Avenida 9 de Julio.

Seguridad

Como parte de las medidas de prevención, se movilizaron 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de funcionarios pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Fuente: Agencia DIB

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