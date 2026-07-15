Palabra de Capitán: Messi, conmovido, dijo que "fue increíble lo que vivimos desde el principio"

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, habló con la prensa tras el agónico triunfo del conjunto de Lionel Scaloni frente a Inglaterra por 2 a 1. “ La verdad es que fue increíble lo que vivimos desde el principio . Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y sonó el himno vivimos sensaciones especiales”, dijo.

“ Creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más. El pueblo argentino lo quería y nosotros también. Una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Este grupo es increíble. Hoy la fuimos a buscar otra vez después de que se puso fea. Los metimos en un arco y, la verdad, una felicidad enorme”, sumó.

El diez calificó lo sucedido en Atlanta como “una locura” y destacó: “Yo, sinceramente, desde que empezó el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar. Nos metimos en una nueva final, son cinco seguidas. Es impresionante. Este grupo no me sorprende a mí, yo lo conozco”.

En esa misma línea, remarcó la magnitud de la clasificación y el recorrido del seleccionado. “Todas las finales son especiales. Cada una tiene su cosa especial, diferente. Muy lindo poder vivirlo otra vez. Creo que es una locura lo que consiguió este grupo: dos finales del mundo seguidas. En lo personal, también jugar tres finales del mundo lo hicieron pocos jugadores. Es más, cómo se dio todo el Mundial, el partido de hoy, el rival de hoy, ganarlo de la manera que lo ganamos. Fue una cosa increíble”, expresó.

Messi volvió a referirse al contexto emocional que rodeó el encuentro y aseguró que el himno marcó un antes y un después en la previa del partido. “Si bien lo habíamos dicho antes de empezar, que era solo un partido de fútbol, después del himno empezamos a sentir cosas diferentes, cosas especiales, sin dejar de lado siempre que era un partido de fútbol. Ninguno de nosotros quería perderlo y los argentinos necesitaban esta alegría. Los argentinos no querían perder contra Inglaterra. Lo pudimos conseguir, dejarlos afuera y jugar una nueva final del mundo. Es un día muy feliz”, afirmó.

Además, volvió a destacar la fortaleza del plantel. “Por ahí la gente tenía dudas por cómo llegábamos, porque llegaban jugadores muy al límite, pero este grupo, cuando se junta y está unido, siempre da un plus, se contagia el uno al otro y da lo máximo”, insistió.

Y agregó: “Hay que disfrutar al máximo, como lo estoy haciendo. Había gente que quizás no confiaba en este grupo, pero yo nunca dejé de creer. Sé de lo que son capaces estos chicos. Sacan energía de donde no las hay. Aunque lleguen rotos o lesionados, dan todo”.

Por último, el capitán contó cómo vivió los primeros minutos posteriores a la clasificación y dejó un mensaje para los hinchas. “Ahora lo voy a disfrutar con mi mujer y con mis hijos. Acabo de hablar con mi papá, con mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mi cuñado, con toda la familia. Que algunos de ellos no puedan estar acá también lo hace especial. Mucha felicidad en la familia y muy feliz por darles una alegría más a los argentinos”, señaló.

Y cerró el diálogo televisivo con un mensaje para el país: “Disfruten de este momento como lo disfrutamos nosotros. Volvimos a posicionar a la Argentina entre los dos mejores. Hace cuatro años disfrutamos de ser campeones. Que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo. Hoy dimos el último paso y conseguimos lo que queríamos. Y ahora será lo que Dios quiera”.

Antes de retirarse, reiteró ese deseo: “Sigan disfrutándolo, y viéndolo de esta manera. Conseguimos lo que queríamos desde el principio: jugar de esta manera y llegar al final. Repito: que sea lo que Dios quiera”.

Fuente: Agencia DIB.