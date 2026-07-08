miércoles 08 de julio de 2026
8 de julio de 2026 - 16:38

Bahiense del Norte: Leandro Ginóbili quedó más cerca del juicio

Es por la muerte de trece personas en el club Bahiense del Norte de Bahía Blanca, donde un muro se derrumbó durante el temporal del 16 de diciembre de 2023.

Por Agencia DIB
Leandro Ginóbili, titular de Bahiense del Norte de Bahía Blanca.

Leandro Ginóbili, titular de Bahiense del Norte de Bahía Blanca.

Leandro Ginóbili quedó más cerca de afrontar un juicio por la muerte de trece personas en el club Bahiense del Norte de Bahía Blanca, donde un muro se derrumbó durante el temporal del 16 de diciembre de 2023. El Juzgado de Garantías N° 1 rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del dirigente al considerar que existen dudas que deberán resolverse en un debate oral.

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Según informó el diario La Nueva, la causa aún no fue elevada a juicio debido a que la resolución será apelada ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca. Junto con Ginóbili también están imputados Laura Fabiana Soberon, jefa del Departamento Habilitaciones del municipio, y el ingeniero Pablo Ascolani, quien habría emitido informes favorables sobre la estructura que finalmente colapsó.

Ginóbili y Ascolani están acusados de estrago culposo seguido de muerte y lesiones culposas agravadas por la pluralidad de víctimas, mientras que Soberon enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En paralelo, la Justicia investiga una causa derivada de la principal por un presunto entramado de falso testimonio y encubrimiento que involucraría a directivos del club y a un perito oficial.

De acuerdo con La Nueva, del análisis del teléfono celular de Ginóbili surgieron audios que llevaron a la apertura de ese nuevo expediente. Las sospechas alcanzan al propio dirigente, a Darío Faure -también vinculado a Bahiense del Norte-, al perito Enrique Gil y al ingeniero Horacio Varela, quien intervino como perito de la institución ubicada en Salta 28.

Además, un informe elaborado por tres peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y un ingeniero propuesto por la querella concluyó que, además de las fallas del muro que se derrumbó, el edificio presentaba otros riesgos estructurales. El abogado querellante Sebastián Mazza, quien también fue víctima de la tragedia al perder a su esposa, Juliana Barquero, sostuvo que el estudio determinó que "no solo ese muro presentaba fallas, sino que otras dos paredes tienen las mismas deficiencias estructurales".

En el derrumbe murieron Juliana Barquero; Federico Dúo (44) y su esposa María Laura Rodríguez (43); Rubén Baldi (45) y su hijo Benicio (5); los jubilados Norma Nieto (61), Adriana María Contento y el matrimonio integrado por Luis Pérez y Juana Graciela Danszyt (67); Diego Carrasco; Bryan Ortega (27); Rosa Miguelina Figueroa (66) y Diego Cassati (45).

Fuente: Agencia DIB

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