Bahía Blanca: chocó alcoholizado, rompió un semáforo y ahora debe pagar los daños

Un joven de 20 años alcoholizado que -tras evadir de un control policial en el microcentro de la ciudad de Bahía Blanca -, derribó un semáforo y se incrustó en un comercio, ahora deberá hacerse cargo de los gastos ocasionados, según informó el municipio local.

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"En Bahía Blanca, conductor irresponsable y conductor alcoholizado, si rompe, paga -sentenció el intendente Federico Susbielles -. Ante esta situación, tomé la determinación de referirle al Tribunal de Faltas que intime a este conductor irresponsable para que se haga cargo de los daños que provocó. Los bahienses no tenemos por qué hacernos cargo colectivamente de la irresponsabilidad y los daños que provocó".

En la madrugada del viernes 1 de mayo, Fausto Andragnez (20) iba al volante de un Ford Focus junto a cuatro personas cuando evadió un control de tránsito en la esquina Brown y Montevideo. Luego de una persecución policial, pocas cuadras después terminó su raid en Brown y O’Higgins, esquina donde derribó un semáforo y rompió la reja de un comercio , informó La Nueva .

Las autoridades secuestraron el automóvil y labraron actas por desobediencia y daños. Según consta en las actuaciones correspondientes, el joven circulaba con 0,95 g/l de alcohol en sangre . Hay que recordar que en la Provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero.

Embed El 1° de mayo vivimos una situación gravísima que podría haber terminado en tragedia.



Un conductor alcoholizado intentó evadir un control de tránsito y escapó a altísima velocidad por calle Brown, poniendo en riesgo la vida de otros vecinos y provocando importantes daños en la… pic.twitter.com/eggMAQ8hND — Federico Susbielles (@fsusbielles) May 14, 2026

“El que rompe, paga”

De acuerdo al presupuesto elaborado por el Departamento de Alumbrado y Semaforización en Espacios Públicos del Municipio, el monto total de los daños asciende a $1.684.448,78. Los trabajos contemplan la reposición y montaje de la columna semafórica, el cabezal con sus respectivas ópticas, además de los costos derivados de las tareas de retiro del material averiado y la instalación de los nuevos elementos.

El Municipio intimó formalmente al conductor y al titular registral del vehículo involucrado para que en un plazo de 10 días hábiles desde la recepción de la carta documento efectúen el pago correspondiente. Además, advirtió que de no cumplir, se avanzará con “las acciones judiciales pertinentes para recuperar los costos ocasionados”.

Fuente: Agencia DIB