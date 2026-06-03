Tenis: los campeones de la Copa Davis jugarán una exhibición a diez años del título

Argentina ganó su única Copa Davis en Zagreb (Croacia) en 2016.

El tandilense Juan Martín del Potro, el azuleño Federico Delbonis, el bahiense Guido Pella y Leonardo Mayer, de Corrientes, ganaron en 2016 la única Copa Davis que logró el tenis argentino a lo largo de su historia. Y a diez años de la conquista en Zagreb, la capital de Croacia, los integrantes de aquel equipo compartirán una exhibición el 15 de noviembre en Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires.

Así, el cuarteto capitaneado por Daniel Orsanic volverá a la cancha. El evento, además, contará con la presencia de figuras tanto del mundo del tenis y el deporte como del entretenimiento, que se sumarán a la celebración de los diez años de uno de los logros más significativos del deporte argentino. Según se informó desde la organización, habrá activaciones de marca, propuestas gastronómicas y la presencia de artistas en un show musical que pondrá el broche de oro a la jornada. Una preventa exclusiva para clientes de un banco se abre este jueves 4 de junio, en tanto que la venta general con todos los medios de pago se habilitará el viernes 5 (allaccess.com.ar).

Copa Davis: la final de Zagreb Entre los días 25 y 27 de noviembre de aquel 2016, en el Arena Zagreb de la capital croata, los argentinos remontaron una serie que se había tornado -parecía- imposible.

Marin Cilic adelantó a los locales con un triunfo sobre Delbonis (6-3, 7-5, 3-6, 1-6 y 6-2). Pero ese primer día terminó nivelado, gracias a la victoria de Del Potro ante Ivo Karlovic (6-4, 6-7 -6-, 6-3 y 7-5). En el dobles del sábado, los locales volvieron a ponerse en ventaja: Cilic e Ivan Dodig derrotaron de corrido a Del Potro y Mayer (7-6 -2-, 7-6 -4- y 6-3).

Obligado a ganar, el domingo comenzó con Delpo dos sets abajo ante Cilic, quien en el tercero sacó 5-6 para llevar la manga al tie break. Sin embargo, quebró Del Potro, quizá el quiebre más importante de la historia del tenis argentino. Al final fue 6-7 (4), 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3. Y con el 2-2, Delbonis barrió a Karlovic, 6-3, 6-4 y 6-2, y Argentina campeón. Así, Argentina logró la tan ansiada Ensaladera de Plata, tras las frustradas finales de Cincinnati (Estados Unidos), 1981; Moscú (Rusia), 2006; Mar del Plata, 2008; Sevilla (España), 2011. Ese 2016 también jugaron -y son considerados campeones- Carlos Berlocq (Chascomús) y Renzo Olivo, en la primera ronda; y Juan Mónaco (Tandil), en cuartos de final. Fuente: Agencia DIB

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