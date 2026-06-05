Provincia actualizó el valor de las becas para programas de niñez y adolescencia

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires aprobó una actualización de los montos de las becas destinadas a los programas de Fortalecimiento Comunitario para la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes, Operadores de Calle y Autonomía Joven.
La medida publicada este viernes en el Boletín Oficial contempla incrementos escalonados para febrero, marzo y abril de 2026, con el objetivo de recomponer los valores frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. La actualización se aplicará de manera retroactiva para los meses comprendidos entre esos meses.
La resolución alcanza a los becarios que se desempeñan en las categorías Administrativo/a, Profesional y Coordinadores dentro de los programas que dependen del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
Según se desprende de los fundamentos de la norma, la actualización fue solicitada debido a que los valores vigentes de las becas habían quedado "por debajo del índice inflacionario", situación que, según las áreas técnicas intervinientes, se vio agravada por el contexto económico nacional y la pérdida de poder adquisitivo.
La resolución también establece que el financiamiento de la medida se realizará con partidas previstas en el Presupuesto General 2026, aprobado por la Ley 15.557, y fija una erogación total de $1.208.778.465 para afrontar la actualización de los beneficios.
Los nuevos valores de las becas
Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
Desde febrero de 2026
- Administrativo/a: $739.381
- Profesional: $853.131
- Coordinador/a: $966.883
Desde marzo de 2026
- Administrativo/a: $775.832
- Profesional: $895.190
- Coordinador/a: $1.014.550
Desde abril de 2026
- Administrativo/a: $794.064
- Profesional: $916.227
- Coordinador/a: $1.038.392
Programas alcanzados
La medida comprende los esquemas de becas correspondientes a:
- Programa de Fortalecimiento Comunitario para la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes.
- Programa de Operadores de Calle.
- Programa de Autonomía Joven.
Estos programas forman parte de las políticas provinciales orientadas a la protección, acompañamiento e inclusión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Fuente: Agencia DIB