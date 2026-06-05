viernes 05 de junio de 2026
5 de junio de 2026 - 08:37

Provincia actualizó el valor de las becas para programas de niñez y adolescencia

La medida implica una inversión superior a $1.208 millones y alcanza retroactivamente a los meses de febrero, marzo y abril de 2026.

Por Agencia DIB
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires aprobó una actualización de los montos de las becas destinadas a los programas de Fortalecimiento Comunitario para la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes, Operadores de Calle y Autonomía Joven.

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La medida publicada este viernes en el Boletín Oficial contempla incrementos escalonados para febrero, marzo y abril de 2026, con el objetivo de recomponer los valores frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. La actualización se aplicará de manera retroactiva para los meses comprendidos entre esos meses.

La resolución alcanza a los becarios que se desempeñan en las categorías Administrativo/a, Profesional y Coordinadores dentro de los programas que dependen del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Según se desprende de los fundamentos de la norma, la actualización fue solicitada debido a que los valores vigentes de las becas habían quedado "por debajo del índice inflacionario", situación que, según las áreas técnicas intervinientes, se vio agravada por el contexto económico nacional y la pérdida de poder adquisitivo.

La resolución también establece que el financiamiento de la medida se realizará con partidas previstas en el Presupuesto General 2026, aprobado por la Ley 15.557, y fija una erogación total de $1.208.778.465 para afrontar la actualización de los beneficios.

Los nuevos valores de las becas

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Desde febrero de 2026

  • Administrativo/a: $739.381
  • Profesional: $853.131
  • Coordinador/a: $966.883

Desde marzo de 2026

  • Administrativo/a: $775.832
  • Profesional: $895.190
  • Coordinador/a: $1.014.550

Desde abril de 2026

  • Administrativo/a: $794.064
  • Profesional: $916.227
  • Coordinador/a: $1.038.392

Programas alcanzados

La medida comprende los esquemas de becas correspondientes a:

  • Programa de Fortalecimiento Comunitario para la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes.
  • Programa de Operadores de Calle.
  • Programa de Autonomía Joven.

Estos programas forman parte de las políticas provinciales orientadas a la protección, acompañamiento e inclusión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Fuente: Agencia DIB

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