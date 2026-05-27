miércoles 27 de mayo de 2026
27 de mayo de 2026 - 17:05

Bahía Blanca: 6 años de prisión por abuso sexual para exjefe del Cuartel Central de Bomberos

La pena recayó sobre el comisario Daniel Eduardo Umaño, culpable del delito de abuso simple, agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.

Por Agencia DIB
La Justicia de Bahía Blanca condenó a seis años de prisión al exjefe del Cuartel Central de Bomberos local, acusado de abusar sexualmente de una mujer que trabajaba con él.

La Justicia de Bahía Blanca condenó a seis años de prisión al exjefe del Cuartel Central de Bomberos local, acusado de abusar sexualmente de una mujer que trabajaba con él.

La Justicia de Bahía Blanca condenó a seis años de prisión al comisario Daniel Eduardo Umaño, exjefe del Cuartel Central de Bomberos local, acusado de abusar sexualmente de una mujer que trabajaba con él. El Tribunal en lo Criminal N° 1, compuesto por los jueces Hugo Adrián De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Julián Saldías, lo halló culpable del delito de abuso simple, agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones (al menos cinco hechos), de acuerdo con el diario La Nueva.

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Los magistrados no hicieron lugar al pedido de detención del procesado, aunque le impusieron una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima o mantener contacto con ella por cualquier medio, la imposibilidad de salir de la provincia de Buenos Aires y del país, y presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados.

En los alegatos, el fiscal Diego Torres había solicitado una pena de 8 años de cárcel, mientras que la abogada representante de la víctima, Viviana Lozano, había pedido 15.

Según la causa, entre 2019 y 2021, Umaño aprovechó diversas situaciones dentro de la dependencia ubicada en Castelli al 400 para abrazar, tocar y besar a la mujer en contra de su voluntad. Siempre según La Nueva, todas estas situaciones abusivas se repetían de manera cotidiana durante la jornada laboral, aprovechando el hombre su superioridad jerárquica.

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