Vuelve la línea 229: restablecen servicio de ómnibus entre Tornquist y Bahía Blanca

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó el restablecimiento de la operatividad de la Línea Provincial Nº 229 , que volverá a conectar Tornquist con Bahía Blanca y sumará un ramal hacia la localidad de Tres Picos . La autorización fue otorgada de manera provisoria, por el plazo de un año, a la empresa VÍA 51 Viajes SA.

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En diálogo con el medio Noticias Tornquist , el titular de la firma, Dante Lange , destacó el rol del Municipio en la concreción del proyecto. “Después de largas gestiones, sobre todo de parte del Municipio de Tornquist, se logró esta habilitación para poder prestar servicio entre Tornquist y Bahía Blanca. Nosotros simplemente fuimos con la idea y fue el municipio el que se encargó de las gestiones pertinentes”, expresó.

El empresario explicó que el período inicial permitirá evaluar la demanda, los horarios y el funcionamiento general del servicio. “No tenemos antecedentes ni nosotros ni la Provincia del volumen de gente, de cambios de horarios o tarifas . Hay que hacer todo nuevo y creo que un año es un tiempo prudencial para después hacer una lectura de lo que realmente se necesita”, indicó.

La empresa podría comenzar a operar en el corto plazo, una vez finalizados los trámites administrativos pendientes ante la Provincia. En cuanto al recorrido, Lange confirmó que Tres Picos estará incluido, aunque en una primera etapa el ingreso a esa localidad se realizará solo algunos días de la semana.

Respecto del sistema de pago, señaló que la línea no contará inicialmente con tarjeta SUBE, aunque se implementarán medios digitales alternativos. Además, remarcó que el servicio funcionará sin subsidios provinciales ni nacionales. “Va a ser una prueba durante un año. Esta línea va a trabajar sin ningún tipo de subsidios, más que la apuesta de parte nuestra y del Municipio en algo que creemos que va a funcionar”, sostuvo.

Para la puesta en marcha se incorporarán tres unidades adicionales a las que actualmente utiliza la empresa en el distrito. El proyecto también contempla un servicio de paquetería y encomiendas para vincular Bahía Blanca con las distintas localidades de la comarca.

Según consignó el sitio Noticias Radio Reflejos, la línea está diseñada para ofrecer combinaciones horarias con el servicio interurbano que ya opera en el distrito, lo que permitirá a usuarios de localidades como Saldungaray o Villa Ventana realizar trasbordos en la cabecera del partido para continuar viaje hacia Bahía Blanca.

En relación a la traza que prevé unir Sierra de la Ventana con Bahía Blanca a través de la Ruta Provincial 51, Lange aclaró que por el momento la prioridad es consolidar el corredor de la Ruta 33.

Fuente: Agencia DIB