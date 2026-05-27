Bahía Blanca: lo detuvieron dos veces en menos de un día por robar motos; ya está libre

Un joven de 18 años fue detenido en Ingeniero White, en el partido de Bahía Blanca , tras una violenta persecución policial. Lo llamativo del caso es que el delincuente había recuperado la libertad apenas unas horas antes, luego de haber sido arrestado por un delito casi idéntico.

Bahía Blanca: padres de alumnos de colegios de la UNS denunciarán a los docentes por los paros

Bahía Blanca: una disputa familiar por una herencia deja a más de 1.000 fieles sin sus templos

Personal del Comando de Patrullas realizaba tareas de prevención divisó a un hombre que circulaba a alta velocidad en una moto de gran cilindrada. El conductor no se detuvo ante el pedido de la Policía por lo que se desencadenó una persecución, informó La Nueva .

El operativo cerrojo culminó en Canning al 2700, donde el sospechoso se bajó de la moto e intentó escapar a pie, pero pronto fue reducido.

El detenido fue identificado como Aaron Jonatan Mansilla, de 18 años . La moto secuestrada es una Rouser que presentaba el tambor de encendido violentado y graves roturas en sus plásticos. Tras las verificaciones de rigor, se comprobó que el rodado había sido robado poco antes en calle Isabel La Católica al 3600, también en Ingeniero White.

Otra moto robada en el mismo día

Sin embargo, la sorpresa fue mayor al verificar el prontuario de Mansilla quien, apenas 16 horas antes había sido detenido por el delito de "encubrimiento de hurto motovehículo" tras ser sorprendido con una Corven Mirage 110 cc que tenía pedido de secuestro activo.

Por aquel primer hecho, Mansilla había quedado a disposición de la UFIJ N° 2. Sin embargo, a las pocas horas la Justicia dispuso la liberación del joven que no tardó ni un día en reincidir. Por el robo de la Rouser 200, Mansilla quedó a disposición de la UFIJ N° 7, Unidad Fiscal que, pese a los antecedentes, volvió a liberarlo tras el segundo arresto del día.

Fuente: Agencia DIB