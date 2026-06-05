viernes 05 de junio de 2026
5 de junio de 2026 - 08:11

Avanza la digitalización de las farmacias y el uso de tokens para retirar medicamentos

La medida del Gobierno elimina registros en papel de las farmacias, incorpora validación electrónica y establece nuevos controles.

Por Agencia DIB
Una persona en una farmacia del país.&nbsp;

Una persona en una farmacia del país. 

El Gobierno nacional dispuso un nuevo sistema digital para la dispensa de medicamentos en farmacias, que permitirá validar la identidad de los pacientes mediante herramientas electrónicas y reemplazará los registros en papel utilizados hasta ahora. La resolución 638/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial, otorga un plazo de 180 días para que las farmacias adapten sus sistemas.

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En el marco de la implementación de la receta electrónica, la medida también reconoce oficialmente el uso de tokens digitales como mecanismo de identificación de pacientes y habilita herramientas digitales para que terceros autorizados puedan retirar medicamentos.

La resolución que se conoció este viernes establece que las farmacias deberán utilizar sistemas de gestión capaces de registrar electrónicamente cada acto de dispensa, con el objetivo de reducir el uso de soportes físicos, mejorar la trazabilidad de los medicamentos y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.

Uno de los cambios centrales es el reconocimiento del token digital -o mecanismos equivalentes- como medio válido para identificar al paciente al momento de retirar medicamentos. Estos mecanismos deberán ser emitidos por plataformas que cuenten con sistemas adecuados de autenticación y registro.

Además, cuando una persona retire medicamentos en representación de un paciente, podrá hacerlo mediante una autorización o credencial digital delegada por el titular de la receta. Para ello, las plataformas y sistemas vinculados a la salud digital deberán desarrollar mecanismos seguros que permitan verificar esa autorización.

La norma aclara que, aun cuando se utilicen credenciales digitales, las farmacias deberán registrar el documento de identidad de quien efectivamente retire los medicamentos, ya sea el paciente o un tercero autorizado. Ese dato quedará asociado a la operación como una validación adicional. También se establece la obligación de conservar los datos de facturación vinculados a cada dispensa. Esa información podrá ser utilizada como respaldo en auditorías, reclamos o eventuales controversias.

Integración con las recetas electrónicas

La resolución se enmarca en la aplicación de la Ley de Recetas Electrónicas y busca completar el proceso de digitalización desde la prescripción médica hasta la entrega efectiva de los medicamentos.

Según los fundamentos de la medida, la heterogeneidad de los sistemas utilizados por las farmacias dificulta actualmente la interoperabilidad de la información sanitaria y la consolidación de datos a nivel federal. Por eso, el Ministerio considera necesario avanzar hacia estándares comunes que permitan integrar los registros de dispensa con el resto de los sistemas de salud.

La cartera sanitaria sostiene que disponer de información unificada sobre la utilización de medicamentos permitirá mejorar la gestión sanitaria, fortalecer los controles y generar datos útiles para el análisis epidemiológico y la toma de decisiones.

Fuente: Agencia DIB

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