miércoles 08 de abril de 2026
8 de abril de 2026 - 19:01

Bahía Blanca: allanan el gremio de Comercio por incidentes en un shopping en Viernes Santo

Un grupo de afiliados se manifestó en Bahía Blanca para impedir la apertura de los locales en pleno Viernes Santo, jornada que registró momentos de tensión.

Por Agencia DIB
Incidentes en el Bahía Blanca Plaza Shopping el Viernes Santo.

Incidentes en el Bahía Blanca Plaza Shopping el Viernes Santo.

La Nueva

Por pedido de la fiscal Marina Lara, este martes se realizaba un allanamiento en la sede de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca, en el marco de la investigación por los incidentes registrados el viernes en el acceso al Bahía Blanca Plaza Shopping. Ese día, un grupo de afiliados al gremio se manifestó para impedir la apertura de los locales en pleno Viernes Santo, en una jornada que registró momentos de tensión.

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Según informó La Nueva, el jefe de fiscales Juan Pablo Fernández aseguró que existen pruebas para incriminar al menos a tres personas por los delitos de daños, privación ilegítima de la libertad y coacción. En ese marco, afirmó que "los delitos están documentados fundamentalmente por declaraciones testimoniales y por video filmaciones que han aportado la mayoría de los periodistas que estuvieron en el momento de los hechos. Son actuaciones violentas, como todos han podido apreciar, de gravedad. Esto ha implicado, no solo la imposición de una voluntad y ha afectado la libertad de las personas, si no también coacción, daños e intimidaciones muy grandes. Incluso se ha podido determinar la existencia de la amenaza de un incendio, en función del cual llevaron incluso gomas e inflamables como combustible, de modo tal, que la señora agente fiscal (por Lara) está trabajando intensamente en esto".

En la misma línea, el fiscal general agregó que "desde el mismo momento de los hechos hay imputados, todavía no se ha formalizado la imputación, pero estas son personas conocidas, dirigentes de la Asociación Empleados de Comercio y seguramente en los próximos días, podremos dar alguna otra novedad respecto del avance de esto".

Incidentes en un shopping de Bahía Blanca

De acuerdo con la investigación, la protesta fue encabezada por el titular local del gremio, Raúl Oviedo, junto a otros afiliados. Según el propio dirigente, la movilización respondió a supuestas "amenazas a empleados" para que se presentaran a trabajar, pese a la existencia de un acuerdo de descanso durante el feriado. En ese sentido, sostuvo: "Antes los Viernes Santos no se abría, cuando Miguel Aolita estaba al mando del Sindicato, no se trabajaba, ya el año pasado tuvimos problemas y ahora vuelve a suceder lo mismo. Lanzaron un comunicado diciendo que con la anuencia nuestra los comercios iban a abrir y eso era falso. Lo pusimos en redes sociales ayer (jueves), y hoy vinimos a asegurarnos que se cumpla".

Siempre según La Nueva, a partir del análisis de las imágenes registradas durante la manifestación, la policía identificó a un manifestante que golpeó con un cono de plástico las puertas de vidrio del ingreso e intentó forzar otra puerta, acción que fue impedida por personal de seguridad y efectivos policiales presentes en el lugar. Se trata de Claudio David Montiel, de 48 años, secretario adjunto del sindicato.

Fuente: Agencia DIB

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