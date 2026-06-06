Vecinos de Chapadmalal convocan a una asamblea para defender los hoteles del Complejo

El complejo turístico de Chapadmalal.

Vecinos, trabajadores y representantes de instituciones de Chapadmalal realizarán una asamblea para debatir acciones en defensa de los hoteles de la histórica Unidad Turística, ante la preocupación generada por un eventual cierre y remate del complejo.

La convocatoria, impulsada bajo la consigna “Vecinos y vecinas en defensa de la Colonia”, se llevará a cabo este sábado a las 15 en la capilla Stella Maris y estará abierta a toda la comunidad.

Consecuencias A través de volantes distribuidos en la zona, los organizadores advirtieron sobre las consecuencias sociales, laborales y económicas que podría tener la medida. Entre los principales planteos, señalaron que una eventual clausura de los hoteles afectaría la llegada de turistas, reduciría la actividad económica local y pondría en riesgo decenas de puestos de trabajo vinculados al funcionamiento de la Unidad Turística.

Según indicaron, más de 70 personas podrían verse afectadas de manera directa por la pérdida de empleo y vivienda asociadas al complejo. También expresaron preocupación por el futuro de instituciones y servicios considerados fundamentales para la comunidad, como la sala de salud, la capilla Stella Maris, la Escuela de Educación Secundaria con orientación en gastronomía, el museo local y el cuartel de bomberos.

Restricciones Los vecinos también alertaron sobre posibles restricciones en el acceso a espacios públicos utilizados por vecinos y visitantes, entre ellos playas, plazas y predios deportivos. La asamblea buscará definir un plan de acción frente a una situación que genera creciente inquietud en Chapadmalal y que, según los vecinos, podría tener un fuerte impacto sobre la identidad, la actividad turística y el desarrollo de la localidad. Fuente: Agencia DIB

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