sábado 06 de junio de 2026
6 de junio de 2026 - 12:09

La Provincia decretó tres días de duelo por el fallecimiento del Indio Solari

La medida comenzó a regir el viernes. Durante este período, la bandera provincial permanecerá a media asta en toda la administración pública.

Por Agencia DIB
El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.&nbsp;

El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

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El decreto provincial 2026-622 fue emitido este viernes, el día en que Solari, de 77 años, murió en su vivienda del barrio de Parque Leloir, en Ituzaingó.

En el texto se invita, además, a los poderes legislativo y judicial, y a las municipalidades, a tomar medidas similares. Entre las primeras en seguir este lineamiento se ubicó la Municipalidad de La Plata, ciudad donde Carlos Alberto Solari estudió y creó a los Redonditos de Ricota. En la capital bonaerense, el intendente Julio Alak decretó la realización de, también, tres días de duelo. También ocurre en Ituzaingó, el municipio donde Solari vivía y donde murió.

“Una figura que trascendió generaciones”

En los fundamentos del decreto provincial, se lee que “el Indio se convirtió en una figura central del rock argentino y un referente de la cultura nacional que supo trascender generaciones y generó una conexión extraordinaria con su público”. Además, que “las letras de las canciones mostraron una mezcla de rebeldía, reflexión y poesía, que supieron transformarse en verdaderos símbolos culturales para varias generaciones”.

Y además, “su constante compromiso con el bienestar del pueblo y de la justicia social lo convirtieron en un fiel representante del pensar popular y un ferviente defensor de las personas más vulnerables”. Por ello, “su grandeza excedió el plano musical, proyectando su figura a distintos ámbitos de la cultura popular, causando, su inesperado fallecimiento, un profundo dolor en los/as bonaerenses”.

Por todo lo expuesto, “resulta pertinente manifestar las condolencias y solidaridad del pueblo de la Provincia, acompañando a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

Fuente: Agencia DIB

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