martes 07 de octubre de 2025
7 de octubre de 2025 - 11:45

Avanza el desguace ferroviario y ahora le tocó a la estación en Daireaux

El Gobierno nacional quitó del uso ferroviario más de 84 mil metros cuadrados pertenecientes a la estación Mouras, en la localidad bonaerense de Salazar.

Por Agencia DIB
Un tren recorriendo las vías del país.

El Gobierno nacional dio este martes un nuevo paso en su política de reestructuración y desarme del sistema de trenes. A través de la Resolución 1512/25, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se dispuso la desafectación del uso ferroviario y de la concesión de un inmueble ubicado en la estación Mouras, en Salazar, partido de Daireaux.

El predio, de una superficie total de 84.600 metros cuadrados, estaba bajo control de la empresa Ferroexpreso Pampeano y ahora quedó a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá avanzar con su enajenación o venta.

Hasta el momento, el Gobierno no brindó precisiones sobre el destino que tendrán los terrenos en cuestión. Mientras que el sindicato La Fraternidad denunció que la gestión libertaria viene ejecutando una política de “Ramal que anda, ramal que cierra”. (DIB)

