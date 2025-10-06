lunes 06 de octubre de 2025
6 de octubre de 2025 - 12:57

Abren otra convocatoria para que ingresen 50.000 autos eléctricos e híbridos

Lo Resolución 377/2025 del Gobierno nacional indica que los interesados tienen hasta el 16 de octubre inclusive para acceder al cupo.

Por Agencia DIB
Los autos eléctricos en la mira. (Kindel Media / pexels.com)
El Gobierno nacional lanzó este lunes una nueva convocatoria para importar 50.000 autos eléctricos e híbridos durante 2026 sin aranceles y las empresas con producción local. Lo hizo a través de la Resolución 377/2025, y los interesados tienen hasta el 16 de octubre inclusive para acceder al cupo.

De acuerdo a la medida de la secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se podrá acceder al cupo siempre y cuando los importadores cuenten con una serie de condiciones, entre las que se encuentra tener un valor FOB de hasta US$16.000.

La medida comenzó este año, cuando la gestión libertaria buscó promover el ingreso de vehículos electrificados (categoría que contiene tanto a eléctricos como híbridos) sin pagar el arancel extrazona de un 35%, que es aquel que le corresponde a vehículos que lleguen por fuera del Mercosur o de México.

Al igual que en las primeras licitaciones, además de tener un valor FOB, los modelos que apliquen deberán pesar un mínimo de 400 kilos, tener una potencia máxima superior a los 15 kw (unos 20 CV) y una autonomía superior a los 80 kilómetros. Esto se generó para evitar el ingreso de vehículos eléctricos pequeños que no puedan circular bajo condiciones urbanas tradicionales. Esto permite la llegada de unidades 100% eléctricas, híbridos convencionales, Mild Hybrid (motor a combustión y uno eléctrico auxiliar) e híbridos enchufables.

Autos híbridos y eléctricos

Cabe recordar que en mayo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el mecanismo para la importación sin aranceles de vehículos eléctricos, híbridos y a hidrógeno, en un paso significativo hacia la simplificación del comercio exterior y la promoción de tecnologías limpias.

La actual convocatoria también incluye una opción para registrarse en lista de espera para importar los vehículos del cupo 2025 que sean desistidos o cuyas condiciones hayan sido incumplidas por los oferentes originales. Este régimen de ingreso de vehículos electrificados se extenderá por cinco años. (DIB)

