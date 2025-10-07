martes 07 de octubre de 2025
Un paro docente complicará las clases el martes 14 de octubre

Es en reclamo de mejores condiciones laborales. La protesta impactará en la provincia de Buenos aires y el resto del país.

Los docentes van al paro.

Docentes de la provincia de Buenos Aires pararán el próximo martes 14 de octubre en el marco de una protesta que a nivel nacional impulsa la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar al Gobierno nacional mejores condiciones laborales y aumento salarial.

