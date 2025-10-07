martes 07 de octubre de 2025
7 de octubre de 2025 - 14:10

Javier Milei dijo que "sobra Estado" y le mandó un mensaje a "los narcos"

El Presidente participó de la apertura de una fábrica en Mar del Plata, y destacó la figura de Santilli tras la renuncia de José Luis Espert.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei en Mar del Plata.&nbsp;

El presidente Javier Milei en Mar del Plata. 

Más noticias
La imagen que subió Lali a sus redes.

Lali ironizó tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso
El artículo del Financial Times sobre Javier Milei. 

Dura advertencia del Financial Times: "El fracaso de Javier Milei ha inquietado a los inversores"

“Narcos y chorros, les aviso que se las vamos a hacer pasar mal”, sostuvo en un discurso donde combinó la lectura de un documento con improvisaciones y estuvo seguido por el “queridísimo Colo Santilli”, como definió Milei a la figura principal que impulsa La Libertad avanza para competir el 26 de octubre.

"El compromiso con la inseguridad es tan importante que hoy nuestra lista de la provincia de Buenos Aires está encabezada por alguien que sabe del tema de seguridad y que lo hizo exitosamente en la Ciudad de Buenos Aires: el queridísimo 'Colo' Santilli", dijo el Presidente.

En su discurso durante la inauguración de la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata, donde el jefe de Estado buscó recuperar la centralidad de la campaña tras la renuncia de Espert, el libertario mostró a la compañía como un ejemplo de lo que busca para el crecimiento económico del país.

Este es el futuro que nos espera si insistimos en este camino que es el camino de la libertad, que rendirá frutos en el conjunto de la economía argentina. Nuestro camino es liberar la economía de los grilletes que le puso el Estado”, añadió. Y fue allí que, como es habitual en su discurso, cargó contra el rol del estado.

“Los defensores del Estado presente dicen que la gente no llega a fin de mes, cuando a alguien no le alcanza es porque sobra Estado y esta gente si verdaderamente estuviera preocupada porque a la gente no le alcanza, no tendría que estar proponiendo como solución más Estado, sino menos Estado”, señaló.

“Si quieren que haya crecimiento, ahorro e inversión, tienen que respetar el derecho de propiedad, y para eso se debe correr al Estado del medio bajando impuestos, desregulando y quitando kioscos de políticos corruptos”, añadió. Y cerró: “Sacamos a 12 millones de la pobreza. Hay seis millones de argentinos que antes no comían y ahora sí comen”. (DIB)

Temas
Ver más

Lali ironizó tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso

Dura advertencia del Financial Times: "El fracaso de Javier Milei ha inquietado a los inversores"

La Corte Suprema habilitó extraditar a Fred Machado y ahora Milei debe confirmar la medida

Kicillof y el acto de Milei: "Hay que resaltar el grado de locura que esto implica"

"Vení probá la banda": en medio de la tensión, Javier Milei ensayó para su recital de este lunes

Milei protagonizó otro acto accidentado de campaña en Santa Fe: incidentes y detenidos

Los trabajadores del Correo Argentino cobrarán un bono de $ 195.000 por prestar servicio en las elecciones

José Luis Espert ratificó su candidatura en Provincia: "No me bajo nada"

Milei y Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

Alerta para Milei: la oposición convocó a una sesión en Diputados para limitarle el uso de DNU

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las boletas que se usarán en las elecciones. 

La Junta Electoral recibirá el miércoles a LLA para definir si reimprimen las boletas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La influencer de Bahía Blanca Francisca “Frany” Pérez.

Bahía Blanca: prorrogan prohibición de salida del país a influencer acusada de estafar con entradas de la Selección

Por  Agencia DIB