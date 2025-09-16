martes 16 de septiembre de 2025
16 de septiembre de 2025 - 09:37

El Gobierno autorizó el traspaso de más de 5000 metros de vías a una empresa privada

Una empresa cementera de Olavarría se quedó con un predio que pertenecía a Ferrosur Roca para hacer una playa de cargas.

Por Agencia DIB
Un tren de cargas.&nbsp;

Un tren de cargas. 

El Gobierno nacional oficializó este martes la desafectación de más de 5000 metros de vías y de sus terrenos aledaños a la concesionaria Ferrosur Roca. Ahora, eso quedó en manos de una empresa privada que opera en la ciudad bonaerense de Olavarría.

Más noticias
El campo y las retenciones en la mira. 

El Gobierno prevé que la recaudación por retenciones crezca casi 23%
El presidente Javier Milei en cadena nacional.

Con nueva y fuerte defensa del equilibrio fiscal, Milei dijo que "lo peor ya pasó"

En concreto, la norma le saca a Ferrosur Roca, la empresa concesionaria del ferrocarril de cargas General Roca desde 1992, un inmueble por el que pasan 5302 metros de vías ubicado en el partido de Olavarría.

Se trata de un terreno perteneciente al ramal La Providencia que forma parte del sistema de vías abocados a transportar la producción de las canteras olavarrienses. Justamente, una empresa de ese sector, Cementos Avellaneda, fue la que solicitó las tierras para construir una playa de cargas.

Vías de trenes y terrenos en la mira

En el último tiempo, el Gobierno de Javier Milei avanzó en la venta de terrenos ferroviarios. Uno de ellos fue en la estación Haedo, correspondiente a la línea Sarmiento, que está en la mira, mientras que otro está ubicado entre las estaciones Ministro Carranza y Colegiales.

La semana pasada, el Gobierno desafectó del uso ferroviario el predio donde funciona el Parque de la Costa y abrió la posibilidad de una futura venta. El terreno en cuestión tiene una superficie de 51.563,63 metros cuadrados y está ubicado en el cuadro de estación Delta, del Tren de la Costa. Estaba bajo la jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA) y es propiedad del Estado Nacional.

Además de los citados espacios, otra resolución adicional comprende bienes en la provincia de Buenos Aires. Uno de ellos corresponde a un terreno ubicado en cercanías de la estación Benito Juárez de la línea Roca, que fue desafectado de la concesión de Ferrosur Roca. (DIB)

Temas
Ver más

El Gobierno prevé que la recaudación por retenciones crezca casi 23%

Con nueva y fuerte defensa del equilibrio fiscal, Milei dijo que "lo peor ya pasó"

Cayó en agosto la actividad metalúrgica: el impacto en la provincia de Buenos Aires

Buenos Aires y La Pampa organizan una Ronda de Negocios para sus pymes

Cierra una planta de una conocida fábrica de motos y despide a unos 50 operarios

El Gobierno da otro paso para privatizar 9.000 kilómetros de rutas nacionales

Nuevos despidos en Pirelli golpean a la industria del neumático

El Gobierno nacional modificó la vacunación contra la aftosa

Ya hay 2 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en la provincia

El dólar subió $10 luego de la mesa federal que encabezó el Gobierno con solo tres provincias

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El campo y las retenciones en la mira. 

El Gobierno prevé que la recaudación por retenciones crezca casi 23%

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Karina Milei retiró la medida cautelar que impedía reproducir los audios

Por  Agencia DIB