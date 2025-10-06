lunes 06 de octubre de 2025
6 de octubre de 2025 - 18:37

Murió un querido ciclista marplatense luego de haber sido hospitalizado tras un robo

Oscar “El Paisano” Orono, un veterano ciclista de 80 años, fue golpeado salvajemente en un asalto ocurrido en su casa. Si bien regresó a su casa, tuvo un accidente y falleció.

Por Agencia DIB
Oscar “El Paisano” Orono, un veterano ciclista de 80 años, falleció tras haber sufrido un violento robo y caer desde un espacio alto en su casa.&nbsp;

Un conocido ciclista marplatense de 80 años, Oscar “El Paisano” Orono, falleció el domingo tras caer al vacío desde un espacio de altura en su casa y la Justicia investiga las causas de su muerte. El episodio podría estar relacionado a un violento asalto que sufrió el viernes, por el que terminó hospitalizado y aún tenía secuelas del atraco.

Según informó La Capital, Orono había sufrido un asalto el viernes en su bicicletería ubicada en la avenida Luro al 10.000 y, durante el robo, dos hombres lo golpearon salvajemente, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la ciudad balnearia. Debido a las heridas sufridas, pasó la noche del viernes en observación y, al día siguiente, se fue del lugar sin recibir el alta y sin haber sido entrevistado por la Policía o fiscalía. El domingo a la madrugada Orono sufrió un accidente de altura en su casa: se cayó y resultó gravemente herido, por lo que tuvo que volver al HIGA, donde finalmente falleció por las heridas.

La causa está a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, que la calificó como “averiguaciones causales de muerte“, ya que el fallecimiento de Orono podría estar relacionado con un robo que sufrió el viernes, en el que fue golpeado por dos motochorros.

Orono era un ciclista muy querido en la comunidad y compañeros de ruta y amigos lo despidieron en redes sociales con mensajes de profundo dolor y tristeza.

“Día muy triste para todos se nos fue una leyenda del ciclismo que descanses en paz viejito y portate bien adónde estés no hagas de las tuyas siempre estarás presente”, compartió un usuario en Facebook.

Orono era una leyenda del ciclismo nacional: llevaba 64 años compitiendo, con doce títulos argentinos y dos panamericanos, y había participado en torneos internacionales en España, Estados Unidos y Japón.

