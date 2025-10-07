martes 07 de octubre de 2025
7 de octubre de 2025 - 12:45

La Corte Suprema habilitó extraditar a Fred Machado y ahora Javier Milei debe confirmar la medida

Fue por unanimidad del voto de los ministros de la Corte Suprema. La extradición es a Estados Unidos, donde lo investigan por lavado narco.

Por Agencia DIB
La Corte Suprema de Justicia.&nbsp;

La Corte Suprema de Justicia. 

La Corte Suprema confirmó este martes y por unanimidad la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde la Justicia de ese país lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Ahora, la última palabra la tiene el presidente Javier Milei, quien debe confirmar o no su expulsión.

Más noticias
El diputado José Luis Espert. 

Fred Machado contó que José Luis Espert le pidió "un aporte monetario"
El gobernador bonaerense Axel Kicillof. 

Kicillof y el acto de Milei: "Hay que resaltar el grado de locura que esto implica"

En medio de la presión mediática por el escándalo que envuelve al diputado libertario José Luis Espert, los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificaron la decisión de la Justicia federal de Neuquén que en abril de 2022 dispuso el envío de Machado a Estados Unidos.

Ahora, tas la firma del fallo, la Corte debe enviar el expediente completo a la Cancillería, para que el Ejecutivo resuelva en un plazo de diez días hábiles si concede o no la medida. La normativa permite al Ejecutivo rechazar el pedido por “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”.

Cabe recordar que Milei es representado legalmente en varios casos por Francisco Oneto, el mismo que encabeza la defensa de Machado y había presentado un escrito en 2024 para frenar la extradición del presunto narco.

Corte Machado

La causa contra Fred Machado

La causa se inició a raíz de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses, que buscan someter a Machado a juicio en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó un auto de procesamiento contra él y otras ocho personas.

El expediente detalla que sobre Machado pesan cinco cargos principales. El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína.

El segundo y tercer cargo amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos.

El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el quinto lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico. (DIB)

Temas
Ver más

Fred Machado contó que José Luis Espert le pidió "un aporte monetario"

Kicillof y el acto de Milei: "Hay que resaltar el grado de locura que esto implica"

La Junta Electoral recibirá el miércoles a LLA para definir si reimprimen las boletas

Con tono de rockstar, Milei relanzó la campaña y desafió al kirchnerismo

Delta bonaerense: avanza proyecto para incorporar paneles solares en las escuelas

Espert: el Gobierno pidió a la Justicia la reimpresión de las boletas en provincia

José Luis Espert renunció a la comisión de Presupuesto de Diputados

La Libertad Avanza busca pagar el costo de reimpresión de boletas

El Gobierno admite que el caso Espert generó un daño en la campaña libertaria

El juez Alejo Ramos Padilla debe decidir si se reimprimen las boletas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las boletas que se usarán en las elecciones. 

La Junta Electoral recibirá el miércoles a LLA para definir si reimprimen las boletas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Corte Suprema de Justicia. 

La Corte Suprema habilitó extraditar a Fred Machado y ahora Milei debe confirmar la medida

Por  Agencia DIB