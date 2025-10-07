Anmat inhabilitó a un laboratorio por irregularidades en su producción

En medio del fentanilo contaminado que causó la muerte de varias personas, el Gobierno nacional inhabilitación de manera preventiva un laboratorio. Ahora le tocó el turno a Polybius S.A., el séptimo en los últimos 45 días. Lo curioso es que este , con sede en la provincia de Santa Fe, ya había sido clausurado y ahora la ANMAT confirmó el procedimiento .

La decisión se adoptó tras una inspección y cierre provisorio que realizó el 3 de septiembre la Jefatura de Inspección de Farmacia de la 2º Circunscripción del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, ya que la firma estaba registrada como elaboradora de especialidades medicinales para P.L. RIVERO Y CIA S.A. , laboratorio que ya había sido inhibido por la ANMAT mediante la Disposición Nº 6199/25 el 29 de agosto.

Como consecuencia del cierre provisorio provincial, el organismo nacional había suspendido temporalmente las actividades del laboratorio el 4 de septiembre. Esta clausura está vinculada con la de Rivero y Cía. S.A., es por “desvíos en la calidad” de suero para internados.

“La medida fue tomada luego de una inspección y cierre provisorio realizado el 3 de septiembre por la Jefatura de Inspección de Farmacia de la 2a. Circunscripción del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe en la sede del laboratorio, ya que la firma se encontraba registrada como elaboradora de especialidades medicinales del laboratorio Rivero y Cia. S.A., el cual ya había sido inhibido por esta Administración Nacional a través de la Disposición Nº 6199/25 el 29 de agosto”, explicaron fuentes del Ministerio de Salud.

“Producto del cierre provisorio provincial, la ANMAT había suspendido provisoriamente las actividades del laboratorio el 4 de septiembre. La inhibición se ordenó luego de detectar dos lotes (70413108 y 70416108) del producto Solución Isotónica de Cloruro de Sodio por 500ml, que habían sido producidos por Laboratorios Polybius S.A. durante el mes de diciembre de 2024”, agregaron las fuentes.

Por último, detallaron que “en la inspección se observó que los lotes mencionados carecían de firma de la persona responsable. Además, se hallaron calificaciones vencidas de áreas críticas, procedimientos o registros desactualizados que incumplían con ítems de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y lotes elaborados sin trazabilidad ni respaldo documental”.

Con éste, suman siete los laboratorios que la ANMAT clausuró después del nombramiento del nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos, Gastón Morán, a partir de una aceleración en el relevamiento de expedientes que aún se encontraban pendientes de resolución. (DIB)