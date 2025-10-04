sábado 04 de octubre de 2025
4 de octubre de 2025 - 14:49

Javier Milei protagonizó otro acto accidentado de campaña en Santa Fe, con incidentes y detenidos

El Presidente iba a realizar una caminata por la capital provincial con dirigentes libertarios y candidatos pero hubo encontronazos con grupos de izquierda y peronistas, y debió suspender la actividad.

Por Agencia DIB
Organizaciones de izquierda en la previa del acto de campaña de Milei en Santa Fe, que finalmente debió ser suspendido.

Aire de Santa Fe

El presidente Javier Milei arribó este sábado a la ciudad de Santa Fe para realizar una caminata y mostrarse con postulantes de la ciudad. Pero su paso duró menos de una hora y media: por golpes y empujones entre militantes libertarios y opositores, que dejaron al menos tres personas detenidas, el primer mandatario suspendió la actividad.

Se trata de otro acto de campaña trunco para el oficialismo, después de las frustradas recorridas en Ushuaia y Lomas de Zamora y de los momentos de tensión en el acto que encabezó en Moreno antes de los comicios bonaerenses.

Caminata frustrada

El mandatario arribó al aeropuerto de Sauce Viejo minutos antes de las 10. Según se había informado previamente, el Presidente iba a realizar una breve caminata por la peatonal San Martín junto a dirigentes libertarios y candidatos. Sin embargo, en ese lugar se encontraron partidarios libertarios y grupos de izquierda, y se produjeron incidentes.

En ese choque desarmaron un gazebo que habían armado de La Libertad Avanza al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”. Entre los grupos que repudiaban la presencia del Presidente había también banderas del PJ. Además, volaron huevazos hacia los libertarios.

Embed - Santa Fe: Milei protagonizó otro acto accidentado de campaña, con incidentes y detenidos

Desde el hotel

De inmediato el mandatario fue trasladado hasta el hotel Los Silos, en la zona del puerto de Santa Fe. A las 11.20 salió a saludar al balcón y unos minutos después, bajó a saludar a sus seguidores. Cantó con ellos y tomó un megáfono para hablar.

“Esta es la última oportunidad de cambio para Argentina. Si aflojamos ahora, vuelven quienes nos condenaron a la miseria. No podemos permitir que destruyan el sacrificio de millones de argentinos”, dijo Milei.

Retirada

Posteriormente, al retirarse la comitiva presidencial del hotel, opositores insultaron a la caravana e intentaron frenar los vehículos. En ese momento intervino la Policía Federal y detuvo a al menos tres personas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AiredeSantaFe/status/1974494829708255366&partner=&hide_thread=false

El Presidente, en tanto, salió para la vecina ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Como ocurre cada vez que el Presidente visita alguna provincia, el operativo de seguridad fue organizado por Casa Militar en coordinación con la Custodia Presidencial. En este caso, la Policía santafesina sirvió de apoyo a la cápsula se seguridad que trasladó al mandatario al hotel luego de los incidentes, que como está ubicado en la zona del puerto, quedó a cargo de la Prefectura Naval. (DIB)

Por  Agencia DIB