Dan un paso clave para privatizar la empresa que opera los reactores nucleares

Lo hizo a través de un decreto en el que informa cómo quedará repartido el porcentaje de acciones, entre el Estado y los privados, de Nucleoeléctrica Argentina.

La central Atucha II.

El Gobierno nacional avanzó este martes con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse, al autorizar formalmente ese procedimiento.

Lo hizo por intermedio del Decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. De acuerdo con el texto, habilita la implementación de la venta de acciones bajo los términos que establece la Ley de Bases 27.742.

El documento establece que el 5% del capital accionario será repartido entre los trabajadores y que el Estado Nacional se quedará con un 51%, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica. En tanto, el 44% restante será incluido en una licitación de alcance nacional e internacional, tal como lo había adelantado el vocero Manuel Adorni.

La justificación del Gobierno nacional

“En la modalidad y el procedimiento referidos no se prevé el otorgamiento de otra preferencia que no sea la implementación del Programa de Propiedad Participada”, aclara la normativa en uno de sus artículos.

Además, establece que el Ministerio de Economía, “en su carácter de Autoridad de Aplicación, dictará las normas operativas y complementarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el presente decreto con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de transformación de Empresas Públicas”.

En los considerandos, el Gobierno explica que busca avanzar en esta dirección “con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva”.

En la actualidad, la distribución accionaria de Nucleoeléctrica Argentina incluye al Ministerio de Economía, que controla el 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20%, y Energía Argentina S.A. (Enarsa) con el 1%. Estas últimas deberán cumplir con la operación de venta de acciones, transfiriendo sus participaciones a la Secretaría de Energía, para continuar con el proceso de licitación.

En conjunto, las tres centrales (Atucha I, Atucha II y Embalse) tienen una potencia instalada de 1.763 MW y generan cerca del 7% de la energía eléctrica consumida en el país. Se trata de una de las pocas empresas estatales con superávit. En el primer trimestre de este año, tuvo un resultado financiero positivo de $17.234 millones. (DIB)

