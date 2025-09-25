jueves 25 de septiembre de 2025
25 de septiembre de 2025 - 19:40

Alerta amarilla por vientos fuertes en todo el oeste bonaerense: ¿se viene la lluvia?

El nivel amarillo de alerta advierte a la población sobre la ocurrencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Por Agencia DIB
El oeste bonaerense, de norte a sur, se verá afectado por fuertes vientos del sector norte en las próximas horas.
El oeste bonaerense, de norte a sur, se verá afectado por fuertes vientos del sector norte en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla por vientos fuertes para la jornada del viernes, que afectará a todo el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Más noticias
Cuidado con las tormentas. (Adobe Firefly)

El invierno se despide con tormentas y una caída de la temperatura
teleconsulta en salud: recetas, ordenes y certificados a un click con el aval de la provincia

Teleconsulta en salud: recetas, órdenes y certificados a un click con el aval de la Provincia

Los distritos que se verán afectados por este fenómeno climático son: General Villegas, General Pinto, Rivadavia, Florentino Ameghino, Carlos Tejedor, Pehuajó, Trenque Lauquen, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, Tres Lomas, Pellegrini, Salliqueló, Daireaux, Bolívar, Guaminí, Adolfo Alsina, Olavarría, General Lamadrid, Coronel Suárez, Laprida, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Adolfo Gonzales Chaves, Monte Hermoso, Villarino y Patagones.

mapa vientos

El nivel amarillo de alerta advierte a la población sobre la ocurrencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Embed

En el caso de darse fuertes vientos, el SMN recomienda:

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Rápida ciclogénesis: sábado lluvioso

En tanto, según precisó el meteorólogo Christian Garavaglia en el sitio especializado Meteored, además de la alerta amarilla por vientos en el oeste bonaerense, “se espera una fuerte intensificación del viento noreste entre el jueves y el viernes sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con ráfagas que pueden superar los 50 km/h.”. Además, el comienzo del fin de semana en la región llegará con lluvias y tormentas de generación rápida, ya que el domingo se espera una mejoría.

“Esta situación, que involucrará la formación de un centro de bajas presiones a nivel de superficie, dejará un comienzo de fin de semana muy inestable en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con el retorno de lluvias y tormentas de variada intensidad”, indicó Garavaglia, refiriéndose a la ciclogénesis que se gestaría hacia el sábado.

Así, con el avance de un frente frío durante la noche del viernes, podrían darse tormentas de intensidad significativa en San Luis, La Pampa, Córdoba y parte de la provincia bonaerense. (DIB)

Temas
Ver más

El invierno se despide con tormentas y una caída de la temperatura

Teleconsulta en salud: recetas, órdenes y certificados a un click con el aval de la Provincia

Triple femicidio: hay doce detenidos y los cuatro imputados se negaron a declarar

Ciclogénesis: ¿nuevo fenómeno climático o una simple tormenta con nombre técnico?

Tres Arroyos: la crisis golpea, con despidos, a dos tradicionales empresas

Retenciones en billeteras virtuales: 7 claves para entender el nuevo régimen

Sólo 1 de cada 10 alumnos termina la secundaria en tiempo y forma

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

Triple femicidio: hay cuatro detenidos y buscan a más personas vinculadas a la banda narcocriminal

Abrió la primera residencia provincial de salud mental y consumos problemáticos para jóvenes

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Frigorífico Anselmo de Tres Arroyos. 

Tres Arroyos: la crisis golpea, con despidos, a dos tradicionales empresas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Teleconsulta en salud: recetas, órdenes y certificados a un click con el aval de la Provincia

Teleconsulta en salud: recetas, órdenes y certificados a un click con el aval de la Provincia

Por  Agencia DIB