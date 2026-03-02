lunes 02 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026 - 15:48

¿Chau verano?: lluvias fuertes, ráfagas intensas y actividad eléctrica

En los distritos del sudoeste bonaerense se prevén tormentas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos. La alerta amarilla continúa, en principio, hasta el martes.

Por Agencia DIB
Vuelven las tormentas a la provincia de Buenos Aires. El fin de semana llega el frente frío definitivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un avance de nubosidad desde el oeste, en la zona central del país, que afectará a la provincia de Buenos Aires. Están previstas fuertes lluvias, ráfagas intensas y actividad eléctrica.

Desde este lunes, se desarrollarán condiciones meteorológicas adversas "en amplios sectores del territorio nacional, con fenómenos que abarcan desde ráfagas intensas en la Patagonia y la región cuyana, hasta tormentas localmente fuertes y severas en la franja central del país", indicó el sitio especializado Meteored.

En los distritos del sudoeste bonaerense se prevén tormentas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Los municipios alcanzados por la alerta amarilla emitida para la jornada de este lunes son Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Puan, Saavedra, Tornquist y Villarino. Durante el martes, la advertencia del SMN llegará al extremo noroeste provincial y a la costa bonaerense.

En tanto, los próximos días, la nubosidad irá avanzando hacia todo el territorio provincial, por lo que las condiciones climáticas generarán descenso de la temperatura y una suerte de antesala del otoño.

Fuente: Agencia DIB

