Ciclogénesis: ¿nuevo fenómeno climático o una simple tormenta con nombre técnico?

La palabra ciclogénesis , en los últimos meses, sea puesto en boca de periodistas y comunicadores para hablar del tiempo cuando se acerca cierta inestabilidad, que puede desarrollar fuertes lluvias .

Este término científico, no obstante, pareciera dar cuenta de un nuevo fenómeno meteorológico que se da principalmente en la zona central del país, acompañado de inundaciones y alertas por posibles daños.

En una publicación de Investiga Agencia CyT UNLP , la licenciada en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera , Florencia Solari, explica que “la ciclogénesis es la formación o génesis (creación) de un ciclón, que es un sistema de baja presión alrededor del cual los vientos circulan en sentido horario en el hemisferio sur. Estos sistemas se encuentran asociados a condiciones de ‘mal tiempo’, es decir, viento, lluvias, tormentas”.

La meteorología distingue varios tipos de ciclones, destacando dos tipos de formaciones de gran escala: los ciclones tropicales y los ciclones extratropicales . Los ciclones extratropicales, que son los que pueden desarrollarse en estas latitudes, o “latitudes medias”- entre 30º y 60º de latitud, aproximadamente -, sí ocurren con frecuencia en Argentina. Aunque tienen en común con los ciclones tropicales que son sistemas de baja presión asociados a condiciones de mal tiempo, los procesos atmosféricos que permiten su formación son muy diferentes.

"Estos ciclones extratropicales no son considerados huracanes, tienen una estructura sin simetría axial y no tienen un 'ojo' o región central circular sin nubosidad; su tamaño varía de 1500 a 5000 kilómetros en la horizontal, y alcanzan unos 12 km de altura", apunta la especialista.

25-9-ciclogenesis-02-1

Los ciclones extratropicales se forman en regiones "donde existe un contraste entre dos masas de aire, es decir, sobre la zona de transición entre una región de gran extensión con aire cálido y típicamente húmedo y otra región de aire frío y más seco". Así, en ese límite, "sobre esta frontera entre dos masas de aire denominada frente, puede comenzar a formarse, bajo las condiciones propicias, un ciclón extratropical".

"Aquí se produce un mecanismo de retroalimentación dentro del sistema, en el cual, las condiciones “en altura” (por ejemplo, a 5 kilómetros por encima de la superficie) refuerzan la circulación alrededor del centro de baja presión en superficie y, a su vez, esta circulación reforzada potencia las condiciones en niveles más altos", indica Solari. Y suma: "A medida que se intensifica la circulación, el sistema comienza a enroscarse sobre sí mismo, ingresando el aire frío sobre el lugar previamente ocupado por la masa de aire más cálido, hasta que el centro de baja presión queda totalmente dentro del aire frío, en lugar de entre ambas masas de aire. Cuando esto sucede, el sistema ya no está en condiciones de sostenerse a sí mismo, se limita y, lentamente, comienza a disiparse. El proceso completo dura unos pocos días, mientras el sistema avanza hacia el este".

lluvias

Estos sistemas pueden generar vientos intensos, cuya dirección depende de la ubicación del sistema y también de las circulaciones generadas por tormentas locales, y además precipitaciones de distinta intensidad. Las precauciones que deben tomarse, en principio, son las que corresponden para eventos de lluvia o viento. Es decir que son eventos normales y frecuentes en la provincia de Buenos Aires, aunque algunos pueden resultar de una intensidad destacable en uno o más fenómenos asociados, condición que se anuncia a través de las fuentes oficiales de pronóstico.

Solari asevera que otro término que suele utilizarse es el de “ciclón bomba”. "En meteorología, el término utilizado (cuando corresponde) es “ciclogénesis explosiva”, indica. Y precisa: "Este tipo de ciclogénesis refiere a la formación de un ciclón extratropical, con la particularidad de que el sistema se desarrolla más rápido que lo típico para estos sistemas, por lo que puede traer vientos y/o precipitaciones más intensas". (DIB)