Alarma en Escobar: buscan a un puma cerca de un barrio privado

El puma captado por una cámara de seguridad.

La aparición de un puma en las inmediaciones de un barrio privado de Escobar generó preocupación entre los vecinos y motivó un operativo especial de monitoreo en la zona. El felino fue visto en las inmediaciones del Náutico Country Club, lo que quedó registrado en una cámara de seguridad cuando el animal recorría un sector residencial rodeado de vegetación.

Según las imágenes difundidas, el animal se desplazaba de manera sigilosa por un sendero ubicado detrás del country, cerca de la avenida Kennedy. Tras la alerta de los residentes, intervino personal de Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna bonaerense, que trabaja en tareas de rastreo y prevención.

Las autoridades recomendaron no acercarse al animal ni intentar capturarlo en caso de un nuevo avistamiento. También solicitaron comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia para evitar situaciones de riesgo.

Hasta el momento, no pudieron localizar al puma y los operativos continúan en sectores de vegetación y áreas semi rurales del distrito.

Según informó la Municipalidad de Escobar, los especialistas explican que el puma es un habitante natural de la provincia de Buenos Aires y que puede desplazarse largas distancias. También indicaron que este tipo de animales suele evitar el contacto con personas y tener hábitos nocturnos. Fuente: Agencia DIB

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