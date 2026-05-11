Oíd mortales nuestra canción patria: el Himno Nacional Argentino cumple 213 años

El artista chileno Pedro Subercaseaux pintó en 1909 la escena del estreno del Himno Nacional en casa de Mariquita Sánchez de Thompson.

El 11 de mayo de 1813 la Asamblea del Año XIII sancionó como Himno Nacional Argentino la canción compuesta con versos de Vicente López y Planes y música de Blas Parera. Entonces, el primer Gobierno patrio cumplía tres años y el panorama -tanto el nacional como el internacional- no era el mejor.

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Internas políticas y varios frentes de combate con los españoles alejaban al país objetivos máximos como declarar la independencia y redactar una Constitución. Y el Himno Nacional apareció con la intención de dar fuerzas.

La canción se interpretó por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson , quien entonó los primeros acordes. Originalmente la canción se denominó “Marcha patriótica”, luego “Canción patriótica nacional”, y posteriormente “Canción patriótica”. Pero recién en 1847 una publicación la llamó “Himno Nacional Argentino”.

Finalmente, el 24 de abril de 1944 quedó establecida la letra oficial tal como se la conoce en la actualidad, unos tres minutos de duración mientras que la original duraba veinte minutos.

Embed - Charly García. Himno Nacional Argentino

Los cambios en letra y música

El himno original tenía un tono marcadamente antiespañol, con frases muy duras contra la corona. Pero recién con el nuevo siglo, mediante un decreto del presidente Julio Argentino Roca, se estableció que en los actos oficiales solo se cantarían los primeros y últimos versos compuestos por Vicente López y Planes, junto con el coro. El objetivo era suavizar las tensiones diplomáticas con España y dejar de lado las estrofas que hablaban de "fieras" o "tiranos"..

La música también llegó diferente al presente. La partitura original de Blas Parera sufrió varios arreglos a lo largo de los años hasta que en 1944 se aprobó por decreto la versión musical definitiva que escuchamos hoy, basada en los arreglos de Juan Pedro Esnaola.

Quiénes eran los autores

El músico Blas Parera nació en Mataró, en Cataluña, España, el 3 de febrero de 1776. Aunque vivió muchos años en el Río de la Plata y compuso la música de varios cantos patrióticos, siempre mantuvo su nacionalidad española. Incluso volvió para pasar los últimos años de su vida ensu tierra natal.

El escritor y poeta Vicente López y Planes nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1785. Fue muy activo en la vida pública: además de escribir, fue abogado, soldado durante las Invasiones Inglesas y llegó a ocupar cargos políticos de gran relevancia, como el de Presidente Provisional de las Provincias Unidas en 1827.

Embed - Himno Nacional Argentino con instrumentos autóctonos

Himno Nacional Argentino (Versión Original de 1813)

Coro: ¡Sean eternos los laureles, que supimos conseguir! Coronados de gloria vivamos... ¡O juremos con gloria morir!

I. ¡Oíd, mortales, el grito sagrado: Libertad, Libertad, Libertad! Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Se levanta a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa Nación, coronada su sien de laureles, y a sus plantas un león rendido yació.

II. De los nuevos campeones los rostros marte mismo parece animar; la grandeza se anida en sus pechos: a su marcha todo hace temblar. Se conmueven del Inca las tumbas, y en sus huesos revive el ardor, lo que va renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor.

III. Pero sierras y muros se sienten retumbar con horrible fragor: todo el país se conturba por gritos de venganza, de guerra y furor. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel; su estandarte sangriento levantan provocando a la lid más cruel.

IV. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña feroz? ¿Y cuál lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No los veis sobre el triste Caracas luto y llantos y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir?

V. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor; vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor. Mas los bravos, que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer.

VI. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor, el clarín de la guerra, cual trueno, en los campos del Sud resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita unión, y con brazos robustos desgarra al ibérico altivo león.

VII. San José, San Lorenzo, Suipacha, Ambas Piedras, Salta y Tucumán, La Victoria en su alada carrera por sus propios altares marchó. Libertad y Victoria su nombre a la tierra y al cielo anunció.

VIII. La victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió, y azorado a su vista el tirano con infamia a la fuga se dio; sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad, y sobre alas de gloria alza el pueblo trono digno a su gran majestad.

IX. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñando les repite: "¡Mortales, oíd!" Ya su trono dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sud! Y los libres del mundo responden: "¡Al gran pueblo argentino, salud!"

Fuente: Agencia DIB