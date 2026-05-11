lunes 11 de mayo de 2026
11 de mayo de 2026 - 09:27

Lo que la Feria del Libro nos dejó: los números, las visitas, los grandes escritores

El balance de los 19 días de la 50° Feria del Libro de Buenos Aires es más que positivo: más de 1.340.000 visitantes y el paso de escritores consagrados, incluidos dos premios Nobel de Literatura.

Por Agencia DIB
La Feria del Libro de la ciudad de Buenos Aires fue visita por más de 1.360.000 personas.

La Feria del Libro de la ciudad de Buenos Aires fue visita por más de 1.360.000 personas.

Fundación El Libro
Dos premios Nobel en la Feria, el chino Mo Yan y el sudafricano J. M. Coetzee.

Dos premios Nobel en la Feria, el chino Mo Yan y el sudafricano J. M. Coetzee.

Fundación El Libro
apertura de la Feria rs

A medio siglo de su creación, la Feria del Libro de la ciudad de Buenos Aires demostró que es un faro y punto de encuentro para amantes de la literatura de todo el mundo. Sus exitosos 19 días de duración lo demuestran.

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Los números de la Feria del Libro 2026

  • 1.340.000 visitantes, un 8% más que en 2025.
  • 50.000 m² de exposición
  • 20.000 m² de stands
  • 380 stands.
  • 480 expositores, locales e internacionales.
  • 1.587 sellos editoriales informados
  • 14 países y 2 colectividades presentes
  • 19 provincias presentes
  • Acudieron a la Feria 13.067 visitantes profesionales del libro (editores, libreros, distribuidores, ilustradores, traductores, entre otros), de 19 países.
  • 714 actos culturales en sala
  • 633 actos culturales en espacios de la Fundación El Libro
  • 4 actos en salas organizados por Perú, País Invitado de Honor de esta edición
  • 5.381 firmas registradas, correspondientes a 4.973 autores
  • 36.932 estudiantes junto con 3.893 acompañantes docentes de 1.442 establecimientos.
  • 2.200 periodistas acreditados en sala

La gran fiesta de la Literatura

  • 3 voces en el acto de Inauguración: por primera vez, la apertura contó con la presencia de tres grandes voces representativas de la narrativa argentina actual: Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada.
  • apertura de la Feria rs
  • El país Invitado de Honor, Perú, contó con un espacio de 500 metros cuadrados que incluyeron librería, zona infantil, un auditorio, zona de negocios y una muestra literaria.
  • La Pista Central: por primera vez se llenó de música y espectáculos en vivo.
  • Dos Premios Nobel de Literatura visitaron la Feria, el sudafricano J. M. Coetzee y el chino Mo Yan.
  • Premio de la Crítica: la distinción fue para la obra “Un hombre”, de Juan José Becerra (Seix Barral).
el sudafricano J. M. Coetzee y el chino Mo Yan. RS
Dos premios Nobel en la Feria, el chino Mo Yan y el sudafricano J. M. Coetzee.

Dos premios Nobel en la Feria, el chino Mo Yan y el sudafricano J. M. Coetzee.

Lo que viene

La próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrollará entre el jueves 29 de abril y el lunes 17 de mayo del 2027 en el Predio Ferial La Rural. España es el próximo País Invitado de Honor.

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