Lo que la Feria del Libro nos dejó: los números, las visitas, los grandes escritores

A medio siglo de su creación, la Feria del Libro de la ciudad de Buenos Aires demostró que es un faro y punto de encuentro para amantes de la literatura de todo el mundo. Sus exitosos 19 días de duración lo demuestran.
Los números de la Feria del Libro 2026
- 1.340.000 visitantes, un 8% más que en 2025.
- 50.000 m² de exposición
- 20.000 m² de stands
- 380 stands.
- 480 expositores, locales e internacionales.
- 1.587 sellos editoriales informados
- 14 países y 2 colectividades presentes
- 19 provincias presentes
- Acudieron a la Feria 13.067 visitantes profesionales del libro (editores, libreros, distribuidores, ilustradores, traductores, entre otros), de 19 países.
- 714 actos culturales en sala
- 633 actos culturales en espacios de la Fundación El Libro
- 4 actos en salas organizados por Perú, País Invitado de Honor de esta edición
- 5.381 firmas registradas, correspondientes a 4.973 autores
- 36.932 estudiantes junto con 3.893 acompañantes docentes de 1.442 establecimientos.
- 2.200 periodistas acreditados en sala
La gran fiesta de la Literatura
- 3 voces en el acto de Inauguración: por primera vez, la apertura contó con la presencia de tres grandes voces representativas de la narrativa argentina actual: Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada.
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- El país Invitado de Honor, Perú, contó con un espacio de 500 metros cuadrados que incluyeron librería, zona infantil, un auditorio, zona de negocios y una muestra literaria.
- La Pista Central: por primera vez se llenó de música y espectáculos en vivo.
- Dos Premios Nobel de Literatura visitaron la Feria, el sudafricano J. M. Coetzee y el chino Mo Yan.
- Premio de la Crítica: la distinción fue para la obra “Un hombre”, de Juan José Becerra (Seix Barral).
el sudafricano J. M. Coetzee y el chino Mo Yan. RS
Dos premios Nobel en la Feria, el chino Mo Yan y el sudafricano J. M. Coetzee.
Fundación El Libro
Lo que viene
La próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrollará entre el jueves 29 de abril y el lunes 17 de mayo del 2027 en el Predio Ferial La Rural. España es el próximo País Invitado de Honor.