HotSale: llegaron las 24 cuotas sin interés a Provincia Compras y descuentos de hasta 70%

Ofertas, descuentos con envío gratis y posibilidad de comprar con financiamiento a través de Provincia Compras.

El HotSale , semana de ofertas a través del comercio digital, podrá aprovecharse con promociones especiales en Provincia Compras , la página de e commerce del Banco Provincia .

Luis Caputo aseguró que la inflación de abril será menor al 3,4% de marzo y bancó a Manuel Adorni

En esta oportunidad, durante los días 11, 12 y 13 mayo las compras podrán financiarse con tarjeta de crédito hasta en 24 cuotas sin interés . Además, en algunos casos, los descuentos llegan al 70% y hay variedad de productos con envío gratis.

Entre las ofertas más destacadas hay televisores con fuertes rebajas - hasta el 40% - y posibilidad de financiamiento a poco del inicio del Mundial 2026.

Con tarjeta o Visa virtual: cómo pedirla

Para realizar consumos en Provincia Compras es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia. Quienes aún no cuenten con una tarjeta, pueden obtener una Visa Virtual al instante, de forma simple, rápida y 100% digital.

Una vez aprobada, la tarjeta virtual queda habilitada de manera inmediata para operar en Provincia Compras, sin necesidad de esperar la emisión de un plástico, lo que permite aprovechar las 24 cuotas sin interés del Hot Sale.

Además, Visa Virtual sirve para realizar pagos sin contacto desde Cuenta DNI y permite solicitar hasta cuatro tarjetas adicionales, también en formato virtual. Para más información sobre cómo solicitar la Visa Virtual, ingresar al siguiente link: Visa_Virtual_BPBA

Tips para aprovechar el HotSale

Planificar las compras: realizar un presupuesto de cuánto dinero gastar en cada producto, para luego poder pagar el total de la tarjeta de crédito.

Armar una lista de lo necesario: hacer un listado con todos los productos posibles de compra, tanto necesarias como superfluas, para evitar gastos innecesarios.

Guardar productos favoritos en la página de Provincia Compra que querés marcándolos con un corazón.

Tener en cuenta el saldo disponible de la tarjeta de crédito antes de comenzar a comprar.

Está la chance de comprar un mismo producto con dos tarjetas a la vez, Visa y Mastercard, en cuotas y sin interés.

Fuente: Agencia DIB