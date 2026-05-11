lunes 11 de mayo de 2026
11 de mayo de 2026 - 12:20

Kicillof: ¿"Quién va a invertir si no hay consumo, si tenés la mitad de las máquinas del país paradas?"

El gobernador bonaerense analizó la coyuntura económica actual y se mostró preocupado por la caída de la actividad comercial e industrial, del consumo y de la ausencia de inversiones extranjeras.

Por Agencia DIB
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof.&nbsp;

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analizó el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y su ministro, Luis Caputo, y se mostró preocupado por el crecimiento de la desigualdad y los guarismos que, a su criterio, son indicios de una recesión, de una transferencia de recursos a sectores minoritarios y un freno total en el consumo y la industria.

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"En Argentina conocemos en carne propia el proceso de ajuste permanente, un espiral de ajuste a través de políticas como contraer recursos, pisar salarios, retirar la obra pública, paritarias cero sin homologar aumentos, ingresos en caída, presupuestos en caída, y el ajuste mismo es como que se muerde la cola, porque la recesión hace que se recaude menos y para sostener la bandera del ajuste y del superávit vuelve a ajustar todo", indicó en declaraciones radiales.

Y sumó: "El presunto ahorro que hacen genera una caída económica y genera más recesión; alguien puede hablarnos de teoría económica, déficit, superávit, pero lo que hay en el fondo de todo es aplicar los recursos que recaudan en las provincias a sostener unos poquitos sectores que además no generan trabajo".

En esa línea, destacó que "no hay sector de la economía, incluso del área privada, exceptuando minería, petróleo e intermediación financiera, es decir el aumento de la especulación como actividad económica, que no esté en caída". Y precisó: "Consumo masivo, comercio mayorista y minorista, toda la actividad industrial está destruida, textil, automotriz, ahora pretenden traer maquinaria agrícola usada… están destruyendo todo el tejido comercial, industrial y de servicio".

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"Inversión extranjera negativa"

Consultado sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Kicillof sostuvo que en su momento "aprobaron proyectos por 100 mil millones de dólares, y de todo eso que se festejó solamente entró un 3%", por lo que en definitiva, el Gobierno tiene "inversión extranjera negativa".

Asimismo, el mandatario bonaerense sostuvo que el RIGI tuvo dos momentos, y ahora dan condiciones especiales a sectores que especulan y que, de por sí, iban a invertir. "El RIGI, el mismo régimen tuvo una primera etapa con incentivos del que se iban a excluir los sectores a los que les iba bien, pero hace poco tiempo lo cambiaron y metieron a sectores con buena rentabilidad y se desnaturalizó completamente", apuntó.

Sobre este desajuste que, en definitiva no atrae inversiones, reflexionó: "El riesgo es dar condiciones espaciales a sectores que iban a invertir igual es que la ganancia no es clara; lo que terminan haciendo es darle beneficios especiales a sectores desde el Estado, que si bien no es gasto publico, dejar de recibir recursos que se iban a recibir es similar al gasto público".

Sobre el análisis del escenario completo, Kicillof aseguró: "Quién va a invertir si no vende, si no hay consumo, si tenés la mitad de las máquinas en el país con una lona encima, paradas, e incluso Caputo acusa de ingratos a los empresarios. Buscan un país sin clase media, y la clase media argentina es producto de una mejor distribución del ingreso, del desarrollo industrial, de la universidad pública, de los derechos de empleo".

Sobre una posible alternativa a futuro, sin ánimo de hablar de candidaturas ni de partidos, concluyó: "Hay una alternativa: todos los países del mundo dicen hoy hay que defender el trabajo propio".

Fuente: Agencia DIB

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