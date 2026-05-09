Buscan crear un polo biotech provincial con base en el interior bonaerense

Buscan dsarrollar el sector biotecnológico en la Provincia. Archivo.

La oposición impulsa un proyecto en la Legislatura bonaerense para un polo de desarrollo de biotecnología, que tiene el objetivo de “convertir a la Provincia de Buenos Aires en el gran motor científico y tecnológico de la Argentina y de América Latina”.

La iniciativa, presentada por el senador de Hechos Marcelo Leguizamón, prevé que el polo funcione de manera descentralizada, con una sede central y nodos regionales vinculados a universidades nacionales y parques industriales, para que el desarrollo tecnológico no quede concentrado solo en el conurbano sino que llegue también al interior bonaerense.

Los detalles del proyecto A lo largo de la presentación, el legislador sostuvo que “establecemos beneficios muy concretos: exención impositiva por diez años en Ingresos Brutos y Sellos, créditos fiscales para quienes inviertan en investigación y desarrollo, laboratorios de alta complejidad de uso compartido para PyMEs tecnológicas y un fondo de capital de riesgo mixto, con participación pública y privada, para financiar proyectos innovadores desde sus primeras etapas”.

En ese contexto, Leguizamón remarcó que el objetivo es que “nuestros científicos no tengan que irse, que nuestras patentes se queden en la provincia, que la innovación genere empleo de calidad, divisas y soberanía tecnológica” y concluyó: “queremos que Buenos Aires deje de exportar solamente materias primas y empiece a exportar inteligencia, innovación y conocimiento con valor agregado”.

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