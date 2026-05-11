Aumenta el transporte: nuevo esquema tarifario para colectivos y trenes con subas hasta septiembre

El boleto de los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el pasaje de los trenes nacionales tendrán una serie de aumentos escalonados en los próximos meses, en base a un nuevo esquema tarifario que el Gobierno puso a consideración pública mediante un proceso de participación ciudadana no vinculante.
El primer ajuste sobre las tarifas del transporte público nacional se aplicará desde el próximo lunes 18 de mayo, mientras que habrá subas mensuales hasta septiembre en el caso de los trenes y hasta julio por le lado de los colectivos.
Nuevas tarifas para los trenes metropolitanos
En los servicios del AMBA, que incluyen a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa, las nuevas tarifas que pagarán los usuarios con la tarjeta SUBE registrada será la siguiente, según el mes:
- Sección 1 (0 a 12 km): $330 (mayo) / $380 (junio) / $430 (julio) / $480 (agosto) / $530 (septiembre).
- Sección 2 (12 a 24 km): $429 (mayo) / $494 (junio) / $559 (julio) / $624 (agosto) / $689 (septiembre).
- Sección 3 (+24 km): $528 (mayo) / $608 (junio) / $688 (julio) / $768 (agosto) / $848 (septiembre).
En tanto, los usuarios que tengan la SUBE sin registrar abonarán: