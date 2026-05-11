lunes 11 de mayo de 2026
11 de mayo de 2026 - 10:45

Aumenta el transporte: nuevo esquema tarifario para colectivos y trenes con subas hasta septiembre

El primer ajuste sobre las tarifas del transporte público nacional se aplicará desde el próximo lunes 18 de mayo, mientras que habrá subas mensuales hasta septiembre en el caso de los trenes y hasta julio por le lado de los colectivos.

Por Agencia DIB
La crisis del transporte público, en la mira.

La crisis del transporte público, en la mira.

DIB | Merlín Azpiroz
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Más aumentos en los boletos de colectivo.&nbsp;

Más aumentos en los boletos de colectivo. 

trenes argentinos 2

El boleto de los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el pasaje de los trenes nacionales tendrán una serie de aumentos escalonados en los próximos meses, en base a un nuevo esquema tarifario que el Gobierno puso a consideración pública mediante un proceso de participación ciudadana no vinculante.

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El primer ajuste sobre las tarifas del transporte público nacional se aplicará desde el próximo lunes 18 de mayo, mientras que habrá subas mensuales hasta septiembre en el caso de los trenes y hasta julio por le lado de los colectivos.

Nuevas tarifas para los trenes metropolitanos

En los servicios del AMBA, que incluyen a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa, las nuevas tarifas que pagarán los usuarios con la tarjeta SUBE registrada será la siguiente, según el mes:

  • Sección 1 (0 a 12 km): $330 (mayo) / $380 (junio) / $430 (julio) / $480 (agosto) / $530 (septiembre).
  • Sección 2 (12 a 24 km): $429 (mayo) / $494 (junio) / $559 (julio) / $624 (agosto) / $689 (septiembre).
  • Sección 3 (+24 km): $528 (mayo) / $608 (junio) / $688 (julio) / $768 (agosto) / $848 (septiembre).

En tanto, los usuarios que tengan la SUBE sin registrar abonarán:

  • Tarifa plana: $1.100 (mayo) / $1.300 (junio) / $1.400 (julio) / $1.600 (agosto) / $1.700 (septiembre).

Nuevas tarifas de referencia para los trenes de larga distancia

  • Constitución – Mar del Plata:$29.972 (mayo) / $34.514 (junio) / $39.055 (julio) / $43.596 (agosto) / $48.137 (septiembre).
  • Retiro – Junín: $19.353 (mayo) / $22.286 (junio) / $25.218 (julio) / $28.150 (agosto) / $31.083 (septiembre).
  • Retiro – Rosario: $22.003 (mayo) / $25.337 (junio) / $28.670 (julio) / $32.004 (agosto) / $35.338 (septiembre).
  • Once – Bragado: $17.728 (mayo) / $20.414 (junio) / $23.100 (julio) / $25.786 (agosto) / $28.472 (septiembre).

Nuevas tarifas de referencia para servicios ferroviarios regionales

  • Tren de las Sierras: $3.634 (mayo) / $4.184 (junio) / $4.735 (julio) / $5.285 (agosto) / $5.836 (septiembre)
  • Paraná-La Picada: $731 (mayo) / $841 (junio) / $952 (julio) / $1.063 (agosto) / $1.174 (septiembre)
  • Los Amores-Cacuí: $1.995 (mayo) / $2.298 (junio) / $2.600 (julio) / $2.902 (agosto) / $3.205 (septiembre)
  • Chorotis-Sáenz Peña: $2.455 (mayo) / $2.827 (junio) / $3.199 (julio) / $3.571 (agosto) / $3.943 (septiembre)
  • Güemes-Campo Quijano: $1.265 (mayo) / $1.456 (junio) / $1.648 (julio) / $1.839 (agosto) / $2.031 (septiembre)
  • Tren del Valle: $563 (mayo) / $649 (junio) / $734 (julio) / $819 (agosto) / $905 (septiembre)

Esquema tarifario para colectivos

- Las tarifas desde el lunes 18 de mayo:

  • Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)
  • 0-3 km: $714 - SUBE sin nominar: $1.428
  • 3-6 km: $807,07 - SUBE sin nominar: $1.614,14
  • 6-12 km: $894,17 - SUBE sin nominar: $1.788,34
  • 12-27 km: $983,78 - SUBE sin nominar: $1.967,56
  • Más de 27 km: $1.085,49 - SUBE sin nominar: $2.170,98
  • Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)
  • Terminal: $237,53 - SUBE sin nominar: $475,06
  • Base pasajero/km: $36,28 - SUBE sin nominar: $72,56
  • Boleto mínimo: $939,37 - SUBE sin nominar: $1.878,74

- Las tarifas desde el 15 de junio:

  • Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)
  • 0-3 km: $728,28 - SUBE sin nominar: $1.456,56
  • 3-6 km: $835,32 - SUBE sin nominar: $1.670,64
  • 6-12 km: $952,00 - SUBE sin nominar: $1.904,00
  • 12-27 km: $1.075,37 - SUBE sin nominar: $2.150,74
  • Más de 27 km: $1.227,76 - SUBE sin nominar: $2.455,52
  • Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)
  • Terminal: $242,28 - SUBE sin nominar: $484,56
  • Base pasajero/km: $37,00 - SUBE sin nominar: $74,00
  • Boleto mínimo: $958,16 - SUBE sin nominar: $1.916,32

- Las tarifas desde el 15 de julio:

  • Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)__IP__
  • 0-3 km: $742,81 - SUBE sin nominar: $1.485,62
  • 3-6 km: $861,66 - SUBE sin nominar: $1.723,32
  • 6-12 km: $1.002,80 - SUBE sin nominar: $2.005,60
  • 12-27 km: $1.151,36 - SUBE sin nominar: $2.302,72
  • Más de 27 km: $1.337,06 - SUBE sin nominar: $2.674,12
  • Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)
  • Terminal: $247,12 - SUBE sin nominar: $494,24
  • Base pasajero/km: $37,74 - SUBE sin nominar: $75,48
  • Boleto mínimo: $977,28 - SUBE sin nominar: $1.954,56

Fuente: Agencia DIB

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