Cuarta Marcha Federal Universitaria por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Este martes se realizará la Cuarta Marcha Federal Universitaria , en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento 27.795 que fue aprobada año pasado.

En tanto, desde el inicio del ciclo lectivo, los sindicatos y agrupaciones que nuclean a trabajadores de la educación superior y a estudiantes universitarios llevan adelante diversas medidas de fuerza en las que le solicitan al gobierno nacional el cumplimiento de la normativa y la recuperación salarial. Han realizado paros de semana completa sin asistencia a los lugares de trabajo, marchas de antorchas, movilizaciones y clases públicas.

Este martes 12 de mayo se realizará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en varias ciudades del país con sedes universitarias masivas movilizaciones en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional.

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La concentración, tanto en CABA como en las demás ciudades que adhieren a la medida, está previstas para las 15. Luego habrá marchas y movilizaciones en todas las provincias del país. Cerca de las 17.30 se leerán los pedidos y demandas al gobierno nacional, que lleva más de seis meses sin actualizar las partidas correspondientes a las universidades nacionales, con retrocesos en lo votado en el Congreso y lo dispuesto por el Poder Judicial.

antorchas unlp 2

Vigilia de la UNLP

En la ciudad de La Plata, capital bonaerense y ciudad de identidad universitaria, se realizará una vigilia de cara a la marcha del martes, con un encuentro en la presidencia de la UNLP - avenida 7 y 48 - entrada la tarde de este lunes, pasadas las 19.

Universidades banderas

El martes, las agrupaciones docentes, no docentes y estudiantiles se concentrarán cerca de las 11 en la estación de trenes de La Plata para sumarse a la marcha central que será en CABA.

Acciones luego de la marcha

El Plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) se reunió el viernes pasado para definir los horizontes posibles y las acciones a seguir después de la Marcha Federal del 12 de mayo.

En esa línea, los representantes de los gremios que conforman la CONADU resolvieron:

Profundizar las acciones de lucha de cara a la marcha a realizarse a lo largo y ancho del territorio nacional, marcha que debe ser un límite al gobierno de Javier Milei.

al gobierno de Javier Milei. Declarar Cese de Actividades el 12 de mayo , y acompañar las acciones que los sindicatos consideren pertinentes en la construcción de una movilización contundente.

, y acompañar las acciones que los sindicatos consideren pertinentes en la construcción de una movilización contundente. Declararnos en sesión permanente para evaluar acciones luego de la marcha, con un Plenario que se encontrará el 15 de mayo.

para evaluar acciones luego de la marcha, con un Plenario que se encontrará el 15 de mayo. Promover iniciativas en la OIT ante los avances del gobierno nacional contra el derecho a huelga.

Declarar nuestra solidaridad con compañeros de Metrodelegados, Aeronáuticos, Ferroviarios y UOM ante el avasallamiento y la injerencia del Gobierno y el poder judicial en las acciones y organizaciones de los trabajadores.

Sesionar en el día de la violencia institucional en defensa del Estado de derecho y los Derechos Humanos.

"Tenemos la certeza de que el Gobierno quiere destruir la Universidad Pública que es orgullo en nuestro país, y por lo mismo avizoramos acciones callejeras que pongan en escena la crítica situación en la que está la universidad pública, la ciencia y la democracia. Con un gobierno debilitado y dando manotazos judiciales para intentar salir de una encerrona inconstitucional, los sindicatos que integramos la CONADU llamamos a unir todas las broncas, a articular las luchas para que el 12 de mayo sea la jornada histórica en la que el pueblo argentino le ponga un freno al gobierno de Javier Milei". precisaron los gremios a pocos días de la gran movilziación.

“Desde los sindicatos sabemos que la vía judicial es un camino pero no es nuestra arena de construcción ni de lucha. La pelea es claramente política, y por eso la marcha del 12 de mayo cobra una relevancia aún mayor en este escenario. Porque vamos a salir a las calles a defender la universidad, pero también la democracia en un contexto de muchos malestares sociales. Por eso creo que nos toca una responsabilidad grande, que es la de tratar de construir una movilización que esté a la altura de las necesidades de nuestro pueblo", señaló Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU.

Fuente: Agencia DIB