lunes 11 de mayo de 2026
11 de mayo de 2026 - 11:06

A un mes del Mundial: la prelista de Scaloni tiene 28 bonaerenses

De los 55 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni en la prelista rumbo al Mundial, la mitad más uno son bonaerenses y hay 20 campeones en Qatar.

Por Agencia DIB
La Scaloneta de Scaloni va tomando forma.

Dibu Martínez es uno de los 4 marplatenses de la lista.

Cuando sólo faltan 31 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el DT Lionel Scaloni dio a conocer la lista preliminar de 55 jugadores de la selección nacional. La nómina definitiva de 26 jugadores debe entregarse el 30 de mayo.

Cuenta regresiva para el Mundial 2026: salió el álbum de figuritas y tiene una versión digital
En el detalle hay 12 futbolistas de la Liga argentina, 20 campeones en Qatar 2022 y 28 -más de la mitad- nacidos en la Provincia de Buenos Aires.

La prelista de Scaloni

Arqueros

  • EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
  • GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
  • JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
  • WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
  • FACUNDO CAMBESES - Racing Club
  • SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Defensores

  • AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
  • GONZALO MONTIEL - River Plate
  • NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
  • NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
  • KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
  • LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
  • MARCOS SENESI - Bournemounth
  • LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
  • NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
  • GERMÁN PEZZELLA - River Plate
  • LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
  • CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
  • LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
  • ZAID ROMERO - Getafe CF
  • FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
  • MARCOS ACUÑA - River Plate
  • NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
  • GABRIEL ROJAS - Racing Club

Mediocampistas

  • MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
  • LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
  • GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
  • ANÍBAL MORENO - River Plate
  • MILTON DELGADO - Boca Juniors
  • ALAN VARELA - FC Porto
  • EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
  • RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
  • EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
  • ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
  • ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
  • GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
  • NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
  • EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
  • VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros

  • LIONEL MESSI - Inter de Miami
  • NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
  • FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
  • THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
  • TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
  • NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
  • ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
  • GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
  • MATÍAS SOULÉ - AS Roma
  • CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
  • GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
  • SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
  • LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
  • JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
  • JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
  • MATEO PELLEGRINO - Parma
Los 28 bonaerenses

Emiliano Martínez (Mar del Plata); Gerónimo Rulli (La Plata), Facundo Cambeses (Longchamps); Gonzalo Montiel (González Catán); Lucas Martínez Quarta (Mar del Plata); Germán Pezzella (Bahía BLanca), Lautaro Di Lollo (San Justo); Facundo Medina (Villa Fiorito), Nicolás Tagliafico (Rafael Calzada); Gabriel Rojas (Almirante Brown); Leandro Paredes (San Justo); Guido Rodríguez (Sáenz Peña); Milton Delgado (La Matanza); Rodrigo de Paul (Sarandí); Enzo Fernández (San Martín); Emiliano Buendía (Mar del Plata); Valentín Barco (25 de Mayo); Franco Mastantuono (Azul); Thiago Almada (Ciudadela); Tomás Aranda (Ciudadela); Nicolás González (Escobar); Matías Soulé (Mar del Plata); Gianluca Prestianni (Ciudadela); Santiago Castro (Ciudadela); Lautaro Martínez (Bahía Blanca).

