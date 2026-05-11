A un mes del Mundial: la prelista de Scaloni tiene 28 bonaerenses

Cuando sólo faltan 31 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el DT Lionel Scaloni dio a conocer la lista preliminar de 55 jugadores de la selección nacional. La nómina definitiva de 26 jugadores debe entregarse el 30 de mayo.
En el detalle hay 12 futbolistas de la Liga argentina, 20 campeones en Qatar 2022 y 28 -más de la mitad- nacidos en la Provincia de Buenos Aires.
La prelista de Scaloni
Arqueros
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
Mediocampistas
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma
Dibu Martínez es uno de los 4 marplatenses de la lista.
Los 28 bonaerenses
Emiliano Martínez (Mar del Plata); Gerónimo Rulli (La Plata), Facundo Cambeses (Longchamps); Gonzalo Montiel (González Catán); Lucas Martínez Quarta (Mar del Plata); Germán Pezzella (Bahía BLanca), Lautaro Di Lollo (San Justo); Facundo Medina (Villa Fiorito), Nicolás Tagliafico (Rafael Calzada); Gabriel Rojas (Almirante Brown); Leandro Paredes (San Justo); Guido Rodríguez (Sáenz Peña); Milton Delgado (La Matanza); Rodrigo de Paul (Sarandí); Enzo Fernández (San Martín); Emiliano Buendía (Mar del Plata); Valentín Barco (25 de Mayo); Franco Mastantuono (Azul); Thiago Almada (Ciudadela); Tomás Aranda (Ciudadela); Nicolás González (Escobar); Matías Soulé (Mar del Plata); Gianluca Prestianni (Ciudadela); Santiago Castro (Ciudadela); Lautaro Martínez (Bahía Blanca).