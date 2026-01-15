jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026 - 15:35

Accidente en Pinamar: trasladan a Bastian al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

El niño será operado por tercera vez, luego del choque en la arena que le dejó compromiso hepático.

Por Agencia DIB
El siniestro en el que resultó herido de gravedad Bastian, de 8 años, en Pinamar.

Si bien su cuadro de salud es grave, en las últimas horas se mantuvo estable, por lo que los médicos decidieron autorizar el traslado. La derivación, que será por vía aérea, está a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, “bajo estrictas medidas de cuidado” y con seguimiento del centro de salud marplatense, de acuerdo con el último parte médico.

Bastian quedó internado el lunes alrededor de las 21, minutos después del trágico evento vial. En las últimas 24 horas mostró algunos avances en su estado de salud, más allá de que en líneas generales su cuadro sigue siendo grave y todavía su vida corre peligro. Según indicaron los médicos “se inició el descenso progresivo de inotrópicosy “no presentó signos de sangrado activo, motivo por el cual no requirió nuevas transfusiones".

El choque fue entre una camioneta y dos "UTV" que circulaban en la arena, algo usual en las playas de Pinamar en la temporada de verano. Bastian iba en uno de los UTV conducido por una amiga de sus padres, con dos chicas más. Tras el impacto, en el que sufrió traumatismos en el cráneo y el torso, quedó internado en el Hospital Municipal de Pinamar “Dr. Pepe Olaechea”.

Bastián sufrió fuertes traumatismos en la cabeza y el hígado, en un evento vial en La Frontera, Pinamar.

El mismo día, fue sometido a una cirugía para contener una hemorragia intraabdominal y se le aplicó un packing quirúrgico hepático, procedimiento para controlar el sangrado interno. Horas después, se le detectó una lesión pulmonar que requirió una nueva intervención. Desde entonces, el niño permanece en terapia intensiva bajo pronóstico reservado.

