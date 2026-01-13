Pinamar: cómo sigue la salud del nene de 8 años tras el choque en La Frontera

Un nene de 8 años pelea por su vida luego de un violento accidente entre una camioneta Amarok blanca y dos UTV , ocurrido en la zona conocida como La Frontera , en Pinamar . El siniestro se produjo en uno de los sectores de mayor circulación de vehículos recreativos, en momentos en que fuerzas de seguridad realizaban un operativo de prevención.

Según el parte policial, un UTV tipo Can-Am que salía desde del interior de La Frontera colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Como consecuencia del impacto, un hombre de 30 años que viajaba en el UTV sufrió heridas en el rostro, mientras que el niño de ocho años fue hallado inconsciente , con un traumatismo en la cabeza.

Una médica que pasaba circunstancialmente por el lugar comenzó de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor hasta la llegada de la ambulancia. Minutos después, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar en estado grave.

“Pido cadena de oración por mi nieto B.J., está peleando por su vida, sufrió un grave accidente junto a su papá en Pinamar”, escribió la abuela del nene en sus redes sociales y junto a la foto del chiquito, añadió: “Vamos B. que sos más que fuerte, papito”.

Francisco Monte, secretario de Gobierno de Pinamar, dio detalles del estado de salud de las víctimas: “Hay dos nenas golpeadas que cuando ingresaron al hospital una tenía lesiones leves y otra fractura de maxilar, por lo que fue derivada al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser operada”.

“La peor parte se la llevó el nene de 8 años que llegó con una hemorragia abdominal y una lesión en el hígado. Debió ser intubado y operado de urgencia, estaba previsto su traslado a Mar del Plata, pero por la gravedad del cuadro no se pudo realizar el operativo”, precisó a Canal 13. Además, explicó que se definirá si en las próximas 48 horas volverá a ser operado o si su estado le permitirá ser derivado.

Los vehículos involucrados quedaron preservados en el lugar del choque para la realización de las pericias correspondientes, mientras se intenta establecer cómo se produjo la colisión y si alguno de los rodados circulaba fuera de las normas habilitadas para ese sector de La Frontera, una zona de intenso tránsito turístico durante el verano.

Fuente: Agencia DIB